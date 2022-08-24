Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» отправится в Одинцово (Московская область), где с 26 по 28 августа проведет три контрольные встречи с командами «Заречье-Одинцово», «Липецк» и «Северянка», сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Челябинки продолжают готовиться к предварительному этапу Кубка России и к новому сезону Суперлиги. Ранее «Динамо-Метар» провело три товарищеские игры с «Уфимочкой-УГНТУ». Все три встречи завершились со счетом 4:0 в пользу нашей команды.
Напомним, что в межсезонье челябинская команда была активным игроком на трансферном рынке, заметно усилив состав. Южноуральский клуб заключил контракты с пятью опытными известными волейболистками, сохранив костяк команды. ИА «Первое областное» подвело итоги межсезонья для «Динамо-Метар».
Также в волейбольном клубе «Динамо‑Метар» сформировали тренерский штаб на сезон‑2022/23. Помогать Александру Кошкину руководить командой будет Алексей Дешин.
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