В Екатеринбурге завершился квалификационный раунд Кубка России. Волейболистки челябинского «Динамо-Метара» успешно преодолели квалификацию и прошли в следующий раунд турнира. Южноуральские спортсменки одержали победу в четырех из пяти матчей, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
ВК «Динамо-Метар» уверенно обыграл соперниц из высшей лиги «Муром», «Омь» и «Тюмень», а также оказался сильнее вице-чемпионок прошлого сезона, хозяек площадки «Уралочки-НТМК» — 3:2.
Челябинки уступили лишь красноярскому «Енисею» — 1:3, что не помешало успешно квалифицироваться в следующий раунд. Соперницы «Динамо-Метара» по полуфинальной группе Кубка России, как и расписание игр, будут известны позже.
Напомним, что челябинский клуб заключил контракты с пятью опытными известными волейболистками, сохранив костяк команды. ИА «Первое областное» подводит итоги межсезонья для «Динамо-Метара».
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