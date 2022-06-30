Волейбольный клуб «Динамо‑Метар» продлил контракт с Марией Самойловой

В минувшем сезоне спортсменка была одним из лидеров челябинской команды

«Маша не пропустила ни одной тренировки, не было претензий по отношению к работе. Она не всегда играла блестяще, но всегда отдавалась в полную силу. По моему мнению, Маша была одним из главных мотиваторов к победам. Она объединяла девчонок. Абсолютно бесстрашный человек, который говорит правду в лицо, отстаивая свою позицию. С ней просто, она — настоящая, искренняя, честная. У нее было много вариантов, в том числе завершение карьеры. Но я очень благодарен, что она будет с нами еще один сезон. Она нам нужна как воздух. Вместе мы абсолютно точно достигнем более лучших результатов»,

— отметил гендиректор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.