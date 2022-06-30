Руководство челябинского женского волейбольного клуба «Динамо-Метар» объявило о продлении контракта на один сезон с Марией Самойловой. Спортсменка пришла в южноуральский клуб в 2021 году и сразу стала одним из лидеров команды, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Воспитанница челябинской школы волейбола Мария Самойлова минувший сезон выступала на позиции доигровщика, хотя большую часть своей карьеры провела в диагонали. За всю свою карьеру Мария выступала за 12 клубов. Спортсменка является серебряным призером Кубка России, Кубка Сибири и Дальнего Востока в 2018 году. Также волейболистка является победителем чемпионата России Высшей лиги А 2021 года.
«Маша не пропустила ни одной тренировки, не было претензий по отношению к работе. Она не всегда играла блестяще, но всегда отдавалась в полную силу. По моему мнению, Маша была одним из главных мотиваторов к победам. Она объединяла девчонок. Абсолютно бесстрашный человек, который говорит правду в лицо, отстаивая свою позицию. С ней просто, она — настоящая, искренняя, честная. У нее было много вариантов, в том числе завершение карьеры. Но я очень благодарен, что она будет с нами еще один сезон. Она нам нужна как воздух. Вместе мы абсолютно точно достигнем более лучших результатов», — отметил гендиректор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.
Напомним, ранее продлили соглашения с челябинским клубом Варвара Осыченко, Анастасия Архипова, Анна Багрянцева, Ирина Сорокина, Ольга Яргычова, Кристина Лавнова, Анастасия Васильева и Анастасия Иванкина. В минувшем сезоне команда заняла 9-е место в Российской суперлиге, остановившись в шаге от попадания в плей-офф.
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