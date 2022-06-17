Волейбольный клуб «Динамо‑Метар» продлил контракт с Еленой Ткачевой

В минувшем сезоне спортсменка была одним из лидеров челябинской команды

Руководство челябинского женского волейбольного клуба «Динамо-Метар» объявило о продлении контракта на один сезон с одним из лидеров команды Еленой Ткачевой. Спортсменка, пришедшая в южноуральский клуб в 2020 году, стала одним из ее лидеров, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

Елена Ткачева является воспитанницей белгородской школы волейбола. Однако на профессиональном уровне стала выступать за «Ленинградку» в 2008 году. За питерский клуб она отыграла 10 сезонов, после чего защищала цвета «Алтая-2» (Усть-Каменогорск) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

«Лена — это сердце „Динамо-Метар“. Человек, без которого невозможно представить нашу команду. Травма, которую она получила в матче с „Динамо-Ак Барс“, не позволила нам попасть в восьмерку. Но то, с какой скоростью она вернулась после тяжелой травмы на площадку, говорит о ее железном характере», — отметил гендиректор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.

Руководитель клуба отметил, что у Елены Ткачевой были более выгодные предложения, но она остановила свой выбор на ВК «Динамо-Метар». Напомним, ранее продлили соглашения с челябинским клубом Варвара Осыченко, Анастасия Архипова, Анна Багрянцева, Ирина Сорокина, Ольга Яргычова, Кристина Лавнова, Анастасия Васильева и Анастасия Иванкина. В минувшем сезоне команда заняла 9-е место в Российской суперлиге, остановившись в шаге от попадания в плей-офф.