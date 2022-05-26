Волейбольный клуб «Динамо‑Метар» подписал контракт с Ольгой Ефимовой

Воспитанница челябинской школы волейбола заключила соглашение на один сезон

«Очень рада вернуться в Челябинск. Давно хотела поиграть дома, на родной земле. Надеюсь, что помогу команде в достижении поставленных целей»,

— отметила Ольга Ефимова.