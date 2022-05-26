Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» подписал контракт на один год со связующей Ольгой Ефимовой. Спортсменка является воспитанницей челябинской школы волейбола и мастером спорта России, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Минувший сезон Ольга провела в череповецкой «Северянке», которая уже в конце января досрочно обеспечила себе чемпионство в Высшей лиге А, после чего в марте Ольга пополнила состав «Ленинградки», где провела концовку сезона-2021/2022.
«Очень рада вернуться в Челябинск. Давно хотела поиграть дома, на родной земле. Надеюсь, что помогу команде в достижении поставленных целей», — отметила Ольга Ефимова.
Челябинская спортсменка — бронзовый призер чемпионата мира среди девушек, серебряный призер чемпионата Европы среди молодежных команд, победитель Кубка Ельцина, серебряный призер Кубка России, а также дважды победитель чемпионата России среди женских команд Высшей лиги А 2021 и 2022 года.
Напомним, что челябинский волейбольный клуб «Динамо‑Метар» подписал новые контракты с двумя игроками. Соглашение на один сезон заключили с Кристиной Лавновой и Ольгой Яргычовой.
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