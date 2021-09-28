Волейбольный клуб «Динамо-Метар» планирует войти в восьмерку сильнейших на чемпионате страны

Гендиректор челябинской команды Виталий Носов озвучил цели на предстоящий сезон

В ближайшее воскресенье, 3 октября, стартует новый сезон в женской волейбольной суперлиге. Челябинский клуб «Динамо-Метар» проведет первый матч на выезде против действующего чемпиона страны — «Локомотива» из Калининградской области. Накануне старта турнира на предсезонной пресс-конференции руководство челябинского клуба озвучило цели и задачи, которые стоят перед командой в новом сезоне.

На встрече с журналистами о селекционной работе, итогах предварительного этапа Кубка России и задачах, которые стоят перед командой, рассказали генеральный директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов, главный тренер Александр Кошкин и капитан команды Алеся Пироговская.

«Наша селекционная работа в межсезонье началась с того, что мы успешно провели переговоры и назначили на должность главного тренера клуба Александра Кошкина. На мой взгляд, это один из самых уважаемых тренеров суперлиги, несмотря на свою молодость. В клубе сильно обновился состав, пришли 10 новых игроков, но основу составят наши, челябинские волейболистки. В целом я удовлетворен тем, какой подобрался состав команды, и он способен решать высокие задачи», — отметил Виталий Носов.

По словам руководителя клуба, перед игроками и тренерским штабом поставлена задача попасть в зону плей-офф, то есть финишировать по итогам регулярного чемпионата в восьмерке сильнейших. Напомним, что в сезоне-2020/2021 «Динамо-Метар» выступил неудачно: одержав лишь три победы в «регулярке», команда заняла последнее место в чемпионате, но сохранила за собой прописку в суперлиге.

«Могу с уверенностью сказать, что с нашим тренерским штабом команда будет прибавлять от игры к игре. Я получил то, о чем мечтал, — единую команду, объединенную одной целью, которая будет биться за Челябинск и стараться попасть в плей-офф», — добавил Виталий Носов.

Новый наставник «Динамо-Метар» положительно оценил период подготовки команды к стартующему на этой неделе чемпионату. Так, были проведены два учебно-тренировочных сбора. Первый из них прошел в Челябинской области, под Ашой, где спортсменки занимались общефизической подготовкой. Второй — в Сысерти Свердловской области на базе отдыха «Иволга», где был сделан акцент на техническую и тактическую подготовку.

«Что касается выступления на предварительном этапе Кубка России, то игры показали, что нам необходимо время на то, чтобы сыграться. У нас не было достаточного количества товарищеских встреч, где бы мы нашли полное понимание, как мы должны действовать в официальных матчах. Те ошибки, те провалы, которые мы совершали в этих играх, где-то были ожидаемыми. Матчи предварительного этапа дали много пищи для размышления, для анализа, где и в чем мы должны добавлять. Предстоит еще очень много работы. Команда обновилась на 70—80%, и в основном это молодые игроки, но все они амбициозные, и им всем есть что доказывать», — резюмировал Александр Кошкин.

Капитан команды Алеся Пироговская, пропустившая практически весь прошлый чемпионат из-за травмы, вернулась в строй. Она сообщила, что очень соскучилась по игре и готова помочь команде.

«Атмосфера в коллективе хорошая, боевая. Девочки дружные, веселые, но, несмотря на это, у всех есть характер, есть бойцовский дух, который поможет нам занять достойное место в этом сезоне», — добавила спортсменка.

В чемпионате женской российской суперлиги в сезоне-2021/2022 выступят 14 команд. На предварительном этапе они сыграют в два круга между собой. По его итогам определятся восемь сильнейших коллективов, которые на втором этапе разыграют звание победителей и призеров турнира. Неудачники первого этапа разыграют места с 9-го по 14-е. Первую домашнюю игру «Динамо-Метар» проведет 9 октября с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.