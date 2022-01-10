Волейбольный клуб «Динамо» из Челябинска поделил очки с лидером чемпионата

В Высшей лиге чемпионата России южноуральская команда провела два поединка с «Новой» из Новокуйбышевска

Волейболисты челябинского клуба «Динамо» провели два домашних поединка в Высшей лиге чемпионата страны с лидером турнира — «Новой» из Новокуйбышевска. В первом поединке сильней оказались хозяева площадки, во втором — гости, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Перед первой игрой собравшиеся почтили минутой молчания память Вадима Анатольевича Хамутцких, легендарного волейболиста, воспитанника челябинского волейбола, которого не стало 31 декабря.

В первый игровой день челябинцам поначалу не везло. Не всегда точно летела подача, а у соперника здорово работал блок. При этом в дебюте динамовцы довольно долго вели в счете, однако переломить ход партии не смогли. И первый, и второй сеты оказались настолько напряженными и упорными, что для победы командам не хватило 25 очков. «Динамо» уступило сначала 24:26, а затем 27:29 и, казалось, поставило себя в очень трудное положение.

Но хозяева сумели проявить настоящий уральский характер и переломить ход неудачного поединка. Сначала в третьем сете они сократили разрыв до минимума, выиграв партию со счетом 25:23. Воодушевленные хозяева в четвертом сете сыграли очень мощно и не оставили сопернику ни единого шанса — 25:16. В решающий момент Слави Костадинов, а затем Илья Казаченков исполнили эйсы. Ну а на тай-брейке динамовцы дожали деморализованных хозяев — 15:8.

Повторный матч получился не менее напряженным. Практически во всех партиях борьба шла буквально мяч в мяч, а сама игра проходила как на качелях — по всему чувствовалось, что встречаются два лидера, две равные команды. Дебют оказался за хозяевами, однако во втором и третьем сетах уже «Нова» праздновала успех с одинаковым счетом 25:22.

Четвертая партия вновь, как и днем ранее, осталась за челябинцами. Причем даже счет оказался практически идентичным — 25:17 (в первый день было 25:16). Увы, на сей раз повторить успех первого матча «Динамо» не удалось. Тай-брейк сильнее провели гости — 15:5. В итоге — поражение со счетом 2:3 после победы с таким же счетом днем ранее.

«Играли две равные команды. В первый день удача улыбнулась нам, сегодня им. „Нова“ — команда более сбалансированная в плане состава. Игроки с опытом, поигравшие. У нас же часть опытных, но и много молодых игроков, у которых есть желание. Вчера оно было заметно. Сегодня немного не сложилось. Где-то в аут мяч улетел, где-то блокирующие соперника лучше сработали. Ну и, конечно, пять партий играть два дня подряд непросто. В итоге очки поделили, хотя дома хотелось выиграть обе игры. Но это волейбол, здесь до последнего очка порой неизвестно, чья возьмет», — считает старший тренер ВК «Динамо» Николай Куравкин.

Таким образом «Динамо» сумело поделить очки с лидером «Востока» и сохранило за собой второе место в таблице. За два тура до окончания первого этапа челябинская команда по-прежнему отстает от первой строчки на 2 очка.

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «Восток»

8 января. «Динамо» (Челябинск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:2 (24:26, 27:29, 25:23, 25:16, 15:8).

9 января. «Динамо» (Челябинск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 2:3 (25:22, 23:25, 23:25, 25:17, 5:15).