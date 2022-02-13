Волейбольный клуб «Динамо» из Челябинска одержал две победы в Высшей лиге чемпионата России

Южноуральцы дважды обыграли «Академию-Казань» со счетом 3:2 и 3:1

Волейболисты челябинского клуба «Динамо» провели два матча во втором финальном туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Южноуральцы дважды обыграли «Академию-Казань» — 3:2 и 3:1, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».



Первый матч команды начали в равной борьбе. Команды шли мяч в мяч практически всю партию. Однако гости упрочили свое преимущество — 20:16. Эту партию челябинцам уже не спасти. В итоге 20:25. Второй сет челябинцы начали мощно — 5:0. В целом игру в этом сете вело «Динамо». При счёте 18:14 казанцы взяли тайм-аут. Но эта партия осталась за Челябинском — 25:20.



Третью партию удачнее начали гости. В этот отрезке у хозяев совершенно не получался приём. В середине партии разрыв в счёте вырос до 8 очков — 17:9 в пользу Казани. Тайм-аут не помог «Динамо». Казань вновь вышла вперед. Четвертый сет прошел как на качелях. Обе команды ошибались и синхронно набирали очки. При счете 14:11 гости взяли тайм-аут. Но эту партию челябинцы довели до победы — 25:21и перевели игру на тай-брейк. Пятая партия осталась за хозяевами. Челябинцы своего не упустили — 15:7. Волевая победа «Динамо» — 3:2.



В повторном матче первая партия прошла в упорной борьбе. Хозяева допустили три потери подряд. Благодаря этому преимущество гостей составляло +4 очка. В итоге этот сет остался за Казанью — 25:19.



Вторую партию хозяева начали лучше, чем предыдущую. К середине партии преимущество хозяев выросло в комфортные +5. Костадинов исполнил очередной эйс. Этот сет динамовцы не отдали и забрали себе — 25:18. Также третий сет челябинцы провели собрано и победили с тем же счетом, а в четвертой партии довели дело до итоговой победы, хотя далась она непросто — 25:23. В итоге 3:1 в пользу «Динамо».



Следующие матчи «Динамо» проведет 19 и 20 февраля в гостях против команды «МГТУ» из Московской области.

