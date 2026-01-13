Волейбольные клубы Челябинской области поменялись местами в Высшей лиге

«Магнитка» после двух домашних побед обошла челябинское «Динамо»

В чемпионате России по волейболу среди мужских команд не лучшим образом проводят свои матчи в Высшей лиге два профессиональных южноуральских клуба. Челябинское «Динамо» потерпело очередные поражения, дважды уступив на своей площадке соперникам из Тюмени. «Магнитка» благодаря двум победам над столичным ЦСКА опередила соседей-земляков в таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Волейболисты из областного центра в спаренных матчах потерпели свои «дежурные» поражения. На этот раз челябинцы на своей площадке дважды уступили соперникам из ВК «Тюмень». Впрочем, в этот раз не хочется бросать камень в огород динамовцев. Во-первых, сибиряки здорово проводят турнир, идут в группе лидеров и проиграть им не зазорно. А во-вторых, челябинцы дали бой сопернику в обоих поединках.

В первом матче «бело-голубые» здорово сыграли в первом сете и даже выиграли его. Но затем игра разладилась. Тюменцы добавили в атакующих действиях, наладили игру в задней линии и выиграли три партии подряд. Во втором поединке наша команда и вовсе уступила соперникам на тай-брейке. И вновь вела в счете, но не смогла удержать преимущество.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины

10—11 января. «Динамо» (Челябинск) — ВК «Тюмень» — 1:3 (25:21, 23:25, 14:25, 21:25) и 2:3 (25:23, 23:25, 25:20, 16:25, 11:15).

В это же самое время «Магнитка» на своей площадке выясняла отношения с армейцами из Москвы. В родных стенах южноуральцы показали хорошую игру. В драматичном первом матче они вырвали победу «с мясом» на тай-брейке, победив в решающем сете со счетом 15:13.

Во второй игре также было непросто, но магнитогорцы сумели предельно аккуратно и надежно сыграть в третьем и четвертом сетах. Это и предопределило успех — есть победа в четырех партиях!

Волейбол. Сезон-2025/2026. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

10—11 января. «Магнитка» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (25:18, 25:21, 21:25, 27:29, 15:13) и 3:1 (30:28, 16:25, 25:23, 25:23).

Любопытно, что «Магнитка» провалила старт сезона в Высшей лиге, потерпев 10 поражений кряду. Свои первые победы она одержала в 7-м туре, дважды выиграв на своей площадке у… челябинского «Динамо». Но благодаря успешному выступлению в последних играх команда из Магнитогорска поправила свое положение. Она обошла в турнирной таблице географических соседей и поднялась на 10-е место. От занимающей 8-ю строчку пермской «Камы» ее отделяют лишь 3 победы.

В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях со столичным ЦСКА, а «Магнитка» — в Перми с «Камой». Игра состоится 17 и 18 января.