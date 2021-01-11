Волейбольное «Динамо» одержало две победы подряд

На своем поле челябинцы переиграли «Магнитку» и «Локомотив-2» из Новосибирска

Две победы подряд одержали волейболисты челябинского «Динамо». На домашней площадке в рамках седьмого тура высшей лиги команда из столицы Южного Урала принимала «Магнитку» из Магнитогорска и новосибирский «Локомотив». Обе игры закончились победами «Динамо» со счетом 3:1.



Игра с «Магниткой» состоялась в пятницу, 8 декабря. Челябинцы проиграли первый сет, но затем взяли три отрезка подряд. Вторую партию команда Николая Куравкина выиграла со счетом 25:19, третью — 26:24, а в конце довели дело до победы — 25:21.

«Далеко не все удалось, особенно не справились с блоком в первых двух с половиной партиях. Были изменения в тактике блокирования, но ребята не смогли в какой-то момент перестроиться. В конечном итоге хорошо, что все для нас удачно закончилось. Блок затем сработал. Плюс подняли несколько хороших мячей в защите и затем доиграли их. Это были очень нужные, очень важные очки. Кроме того, поначалу теряли довольно много подач, но затем подача стабилизировалась и за счет этого нам стало легче»,— сказал старший тренер ВК «Динамо» Николай Куравкин.

В следующем матче тура, который состоялся в воскресенье, 10 января, команда из Челябинска играла с «Локомотивом-2» из Новосибирска. Первые два сета закончились с преимуществом «Динамо» 25:23, третья партия осталась за гостями — 25:22, но последний, четвертый сет, с таким же счетом выиграли уже челябинцы.

«Игроки очень соскучились по победам. Было большое желание выиграть. В начале сезона у нас из-за болезней все время выпадали те или иные игроки. Были травмы. Но сейчас, слава богу, все в здравии. Коллектив сработал хорошо. Нам, конечно, помогло, что команда Новосибирска в предыдущий игровой день сыграла пять партий с „Магниткой“, сильно вымоталась. Победа есть победа. Сыграли хорошо, но не обошлось без провалов в определенных ситуациях. Однако ребята постарались и исправили свои ошибки»,— отметил Николай Куравкин.

Отметим, победа над «Локомотивом-2» стала для динамовцев второй кряду. Домашний тур челябинцы провели со 100% показателем, набрав шесть из шести очков.