Волейбольная «Магнитка» не прошла квалификационный раунд Высшей лиги «А»

В двух играх команда из Магнитогорска уступила «Нове» из Новокуйбышевска

Волейбольный клуб «Магнитка» не смог пройти квалификационный раунд Высшей лиги «А». В серии до двух побед команда из Магнитогорска дважды уступили «Нове» из Новокуйбышевска.



В квалификацию Высшей лиги «А» «Магнитка вышла с четвертого места в группе «Восток». По регламенту противостоять магнитогорцам предстояло с командой, занявшей третье место в группе «Запад». Ей как раз стала «Нова». Игры проходили в Новокуйбышевске и Магнитогорске и завершились со счетом 2:3 и 1:3 в пользу коллектива из Самарской области. Отметим, по ходу первого матча магнитогорцы перевернули игру с 0:2 до 2:2, выиграв третий и четвертые сеты, однако на тай-брейке сильнее были их соперники. Во второй игре «Магнитка» выиграла только один сет — третий.

Таким образом после двух поражений «Магнитка» не смогла пробиться в следующий раунд и теперь поспорит в финале за 7—12 места. Компанию магнитогорцам составят МГТУ из Москвы, «Академия-Казань» и «Тархан» из Стерлитамака, а также барнаульский «Университет» и ВК «Грозный». Игры будут проводиться в два круга с 15 по 21 февраля и с 8 по 14 марта.