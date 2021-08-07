Волейболисты сборной России завоевали серебро Олимпийских игр

В финальном матче наша команда уступила Франции со счетом 2:3

Сегодня на Олимпийских играх в Токио завершился волейбольный турнир среди мужских команд. В решающем матче за золото встретились сборные России и Франции. Наша команда не смогла взять реванш у соперников за поражение на групповом этапе, уступив в финале со счетом 2:3. В составе россиян серебряную медаль завоевал воспитанник челябинской школы волейбола Виктор Полетаев.

В первом сете россияне контролировали ход поединка, ведя в счете. Нашим парням удавалось проводить разнообразные быстрые атаки, которые французы не успевали перекрывать. Однако в самой концовке периода соперникам удалось не только выровнять положение, но и завершить его в свою пользу 25:23.

Успех французов, видимо, «подкосил» россиян — во втором сете игра у нашей команды разладилась. Как результат — уверенная победа соперников со счетом 26:17. Наставник российской сборной Туомас Саммелвуо сумел найти нужные слова для своих подопечных, произвел ряд замен, которые позволили переломить ход встречи. В третьем периоде успех был на стороне сборной России — 25:21.

Тяжелым получился для россиян и четвертый сет, в котором инициатива переходила от одной к другой команде. В составе нашей команды роль лидеров взяли на себя Максим Михайлов и Егор Клюка. Именно через них строились атакующие действия россиян. Их уверенная игра позволила выиграть партию, и вместе с ней сравнять счет 2-2.

На тай-брейке удача улыбнулась французам. За счет агрессивных подач и надежной игре на приеме им удалось склонить чашу весов в свою пользу и выиграть пятый сет 15:12. Сборная России с челябинцем Виктором Полетаевым завоевала серебряные медали.