Волейболисты челябинского «Динамо» уступили в третьем матче «Нове» из Новокуйбышевска — 1:3 и лишились возможности напрямую выйти в Суперлигу чемпионата России. Южноуральская команда стала серебряным призером турнира и сыграет стыковые поединки с командой, занявшей предпоследнее место в Суперлиге, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».
В серии до трех побед южноуральцы проиграли 0-3. На своем паркете челябинцы дважды уступили «Нове». Во всех трех поединках наша команда проиграла по партиям 1:3. Таким образом, «Нова» вышла в элиту отечественного волейбола, а «Динамо» предстоит сыграть стыковые поединки с командой, занявшей предпоследнее место в Суперлиге по итогам текущего сезона.
Напомним, что директор волейбольного клуба «Динамо» Юрий Кучкин в интервью ИА «Первое областное» объясняет феномен чудесного преображения клуба, размышляет над его ближайшими перспективами и уверяет, что в нынешнем состоянии «Динамо» вполне могло бы достойно выступать в Суперлиге чемпионата России.
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