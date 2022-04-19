Волейболисты челябинского «Динамо» уступили в третьем матче «Нове» из Новокуйбышевска — 1:3 и лишились возможности напрямую выйти в Суперлигу чемпионата России. Южноуральская команда стала серебряным призером турнира и сыграет стыковые поединки с командой, занявшей предпоследнее место в Суперлиге, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

В серии до трех побед южноуральцы проиграли 0-3. На своем паркете челябинцы дважды уступили «Нове». Во всех трех поединках наша команда проиграла по партиям 1:3. Таким образом, «Нова» вышла в элиту отечественного волейбола, а «Динамо» предстоит сыграть стыковые поединки с командой, занявшей предпоследнее место в Суперлиге по итогам текущего сезона.

Напомним, что директор волейбольного клуба «Динамо» Юрий Кучкин в интервью ИА «Первое областное» объясняет феномен чудесного преображения клуба, размышляет над его ближайшими перспективами и уверяет, что в нынешнем состоянии «Динамо» вполне могло бы достойно выступать в Суперлиге чемпионата России.