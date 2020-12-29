Волейболисты челябинского «Динамо» «всухую» уступили соперникам из Перми

Команда сыграет еще один матч в уходящем году

Челябинский мужской волейбольный клуб «Динамо» сегодня, 29 декабря, играл в Екатеринбурге против «Камы» из Перми, выступающие в высшей лиге «А». Команды находятся по разные стороны турнирной таблицы — «Динамо» — на последнем месте, а «Кама» — на первом.

Всего было сыграно три партии, в которых челябинцы, к сожалению, крупно уступали. На протяжении всей игры чувствовалось большое преимущество пермских волейболистов. Так, первый сет окончился со счетом 25:19, второй — 25:13, а третья партия окончилась с результатом 21:25. Как итог — «сухая» победа мужчин из «Камы» со счетом 3:0.

Волейболистов «Динамо» ждет еще один, заключительный матч в этом году. 30 декабря они встретятся с «Локомотив-Изумрудом» из Екатеринбурга.