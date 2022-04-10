Волейболисты челябинского «Динамо» уступили в повторном матче «Нове» в Суперфинале Высшей лиги «А»

Южноуральский клуб уступает в серии до трех побед 0-2

Сегодня, 10 апреля, в челябинском ДС «Метар-Спорт» состоялся повторный поединок Суперфинала Высшей лиги «А» между «Динамо» и «Новой» из Новокуйбышевска. Как и днем ранее, сильней оказались гости из Самарской области, выигравшие в четырех сетах — 3:1. Таким образом, южноуральский клуб в серии до трех побед уступает соперникам 0-2, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Повторный поединок Суперфинала между «Динамо» и «Новой» получился не менее упорным и эмоциональным. Дебют встречи остался за хозяевами. Даже несмотря на две подряд ошибки на приеме от Ильи Казаченкова. Связующий Костадинов убыстрил игру первым темпом, нагрузив Романа Мурашко. Тот не подвел, трижды вколачивая мячи после идеальных передач. 10:6 — задел хороший, но отнюдь не комфортный. Особенно с учётом того, что у хозяев пока совершенно «хромал» приём.

И вот от былого преимущества не осталось и следа. Три силовые подачи соперника, игра на блоке — и счёт уже равный. Челябинцы сами дали сопернику возможность вернуться в игру и обрести уверенность. Для равных по классу соперников это непозволительная роскошь.

Впрочем, опытные Панычев и Мочалов сумели-таки найти противоядие от кинжальных выстрелов гостей, но ненадолго — 16:19, и наставник «Динамо» Алексей Андреев вынужден брать первый тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство. И ведь помогло! В критической момент у хозяев заработал блок и вот уже 21:20. Настал черёд коучу «Новы» Алексею Бабешину брать двойной тайм-аут. Такой ход себя оправдал — 22:25 в пользу команды из Самарской области.

Не изменился характер игры и во втором сете. «Нова» продолжила гнуть свою линию, действуя предельно агрессивно в атаке. Впрочем, не покидало ощущения, что сами челябинцы давали им возможность вести в счёте, уж слишком много не обязательных ошибок допускали «динамовцы» в защите. А тут ещё и Роман Мурашко получил небольшое повреждение после неудачно проведённой собственной же атаки. В итоге — 4:9 в дебюте второго сета все-таки многовато, разницу в «-5» с таким соперником можно и не отыграть.

Надо отдать должное сопернику, «Нова» действовала разнообразно, хитро, умно. При этом сказывалась и «долгая» скамейка — Алексей Бабешин варьировал состав, давая возможность отдохнуть своим лидерам. Парни из второй шестерки наставника гостей не подвели, ещё больше увеличив преимущество до «+8». Они и довели дело до победы во второй партии — 25:16.

Внимательно наблюдавшая за игрой связующая краснодарского «Динамо» Марина Бабешина поддерживала, понятное дело, своего супруга. Но отдала должное челябинской команде.

«У „Динамо“ много молодых ребят. Возможно, поэтому допускают много ошибок, опыта не хватает. Но команда хорошая, боевая. „Нова“, на мой взгляд, готова к тому, чтобы достойно выступать в суперлиге», — отметила супруга наставника «Новы».

Между тем, в третьем сете челябинцы наконец сумели справиться с волнением и стали показывать ту игру, которую от них ждут. Помогли им в этом и болельщики, оказавшие должны шумовой эффект — 10:6 13:9, 16:10. Вечер переставал быть томным. На эмоциональном подъёме «динамовцы» довели сет до логического завершения — 25:18, дав надежду на перелом в игре.

«Матчи получились интересными, боевыми. Челябинцы заставили нас понервничать, навязали нам хороший бой. И в этом нашем противостоянии еще ничего не ясно — уверен, что в Новокуйбышевске соперник будет биться», — сказал после матча тренер «Новы» Максим Ворежонков.

В четвёртом сете игра пошла как на качелях. Обе команды немного упростили свои действия, предпочитая понапрасну не рисковать. А при счёте 8:8 у челябинцев произошёл необъяснимый провал, в результате которого гости вырвались вперёд — 16:8. Получив такое преимущество, оставалось лишь его не растерять. «Нова» довела дело до победы — 25:14 и снова оказалась сильнее.

«Конечно же, мы расстроены — ставили перед собой задачу выиграть два домашних поединка. Многое у нас не получалось, где-то соперники здорово выглядели. У „Новы“ очень ровный и сбалансированный состав, им удается держать высокий темп игры за счет замен. У нас еще есть время на то, чтобы исправить ситуацию. Едем в Новокуйбышевск с намерением взять реванш», — подвел итог встречи главный тренер ВК «Динамо» Алексей Андреев.

Таким образом в серии до трех побед команда из Самарской области ведет со счетом 2-0. Следующие игры пройдут в Новокуйбышевске.