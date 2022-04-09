Волейболисты челябинского «Динамо» уступили в первом матче Суперфинала Высшей лиги «А»

На своей площадке южноуральская команда уступила «Нове» из Новокуйбышевска со счетом 1:3

Сегодня, 9 апреля, челябинский волейбольный клуб «Динамо» уступил на своей площадке в первом матче Суперфинала Высшей лиги «А» «Нове» из Новокуйбышевска. В равном и упорном поединке команда из Самарской области оказалась сильней, выиграв в четырех сетах, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

В первом сете шла равная игра, однако к середине периода обозначилось преимущество гостей — 11:8, 14:10, 17:12. При счёте 13:18 Алексей Андреев взял тайм-аут. Челябинцы подтянулись и заставили соперника нервничать. Однако партию не спасли. 25:23 в пользу «Новы».

Второй сет лучше начала «Нова». Но затем динамовцы выровняли игру и вышли вперёд — 6:5. Иван Панычев подал эйс — 8:7. Затем этот же фокус исполнил Илья Казаченков — 12:9. «Нова» взяла тайм-аут. Не помогло. Роман Мурашко подал два эйса подряд — 18:11. Гости взяли вторую паузу. И снова дивидендов это им не принесло. Партия осталась за «Динамо» — 25:18.

В третьем сете «динамовцы» взяли резвый старт — 4:1. А затем Слави Костадинов подал в сетку. И после этого гости выдали мощный отрезок, забив 7 мячей подряд, в том числе дважды с прямых подач — 4:8. Правда, стоит отметить, судья принял пару очень спорных решений в пользу «Новы». Роман Мурашко исполнил эйс, сократив разрыв до 3 очков. При счете 10:14 Алексей Андреев взял тайм-аут. После очередного эйса в исполнении Мурашко разрыв в счете сократился до минимума — 17:18. Концовка была просто огненной. Удача улыбнулась «Нове» — 25:23.

Четвертый сет начался плохо для хозяев — 0:3. Затем хозяевам удалось подтянуться. Роман Мурашко исполнил эйс — 4:5. В дальнейшем шла упорная игра. Илья Казаченков исполнил очередной эйс — 10:10. При счёте 13:16 Алексей Андреев взял тайм-аут. Но концовка осталась за гостями — 25:15. «Динамо» уступает в первом матче Суперфинальной серии — 1:3.

Напомним, что победитель этого противостояния оформит прямую путевку в суперлигу чемпионата страны. Завтра, 10 апреля, состоится повторный поединок, после которого команды проведут два матча в Самарской области.