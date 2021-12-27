Волейболисты челябинского «Динамо» поделили очки с «Университетом» из Барнаула

Южноуральский клуб продолжает погоню за лидером чемпионата в Высшей лиге «А»

В минувшие выходные очередные два матча в Высшей лиге чемпионата России провели волейболисты челябинского «Динамо». В гостях наша команда поделила очки с «Университетом» из Барнаула, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

В первом поединке, состоявшемся 25 декабря, челябинское «Динамо» уступило со счетом 1:3. Первую партию наши волейболисты провели уверенно, выиграв со счетом 25:18. А вот дальше хозяева наладили свою игру и выиграли три партии подряд. Справедливости ради стоит отметить, что все три сета получились весьма упорными, а победу «Университет» вырывал в самых концовках.

Повторный поединок на следующий день динамовцы провели мощно и собранно. Уже в первом сете они не дали усомниться в своем превосходстве и, в отличие от предыдущего матча, сумели развить успех во второй и третьей партиях. Причем заключительный отрезок игры наша команда выиграла с разгромным счетом — 25:13.

Таким образом, на короткие новогодние каникулы «Динамо» уходит в приподнятом настроении и на второй строчке таблицы «Востока». Уже 8 и 9 января нашей команде предстоят домашние матчи. Соперник — лидер турнира волейбольный клуб «Нова» из Новокуйбышевска, который опережает нашу команду всего на два очка.