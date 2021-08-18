Волейболистов челябинского клуба вызвали в молодежную сборную России

Два игрока «Динамо» примут участие в чемпионате мира среди спортсменов до 21 года

Сегодня, 18 августа, игроки челябинского волейбольного клуба «Динамо» Илья Казаченков и Роман Мурашко отправились в расположение сборной России, в составе которой примут участие в чемпионате мира среди молодежи до 21 года, сообщает пресс-служба ВК «Динамо» (Челябинск).

Российская команда на мировом форуме выступит под руководством Михаила Николаева. Турнир пройдет в Италии и Болгарии с 23 сентября по 3 октября и впервые будет совместно организован более чем одной страной. По результатам жеребьевки сборная России попала в группу D, в которой встретится с командами Бразилии, Камеруна и Канады. Во второй групповой этап пройдут по две лучшие команды.

Напомним, что молодежная сборная России шесть раз становилась победителем турнира. В последний раз чемпионский титул россияне добывали в 2015 году.

Автор: Степан Тимощук.