Волейболистки сборной России обыграли китаянок на Олимпийских играх в Токио

Наша команда в пятисетовом поединке сломила сопротивление одного из фаворитов турнира

Тяжелейший матч группового этапа провели волейболистки российской команды на Олимпийских играх против соперниц из Китая. Уступая по ходу матча, подопечным Серджио Бузатто удалось переломить ход матча и вырвать победу на тай-брейке. Помогли сборной России одержать важную победу и две воспитанницы челябинской школы волейбола — Евгения Старцева и Екатерина Енина.

Женскую волейбольную сборную России в Токио не причисляют к фаворитам олимпийского турнира. Смена поколений и проблемы с составом не оставляют наставнику команды Серджио Бузатто пространства для маневра. Но побороться за высокие места и за медали эта команда может.

В стартовом матче россиянки были нещадно биты итальянками «всухую» — 3:0. Причем пугал не столько результат, сколько игра нашей команды. Показалось, что она не готова к тому, чтобы на равных биться с серьезными соперниками. И даже победа во втором матче с таким же счетом над Аргентиной оставляла вопросы относительно перспектив сборной России. Хоть как-то прояснить картину должен был матч против китаянок, которые на всех турнирах числятся в фаворитах и показывают качественную игру.

В отчетном матче россиянки на удивление легко выиграли первый сет (25:17), но спасовали во втором (23:25), а потом игра и вовсе разладилась — много невынужденных ошибок, проблемы с приемом на задней линии и однообразные действия в атаке предопределили исход борьбы в третьей партии. И вот, когда деваться было уже некуда, россиянки «включились» в игру. Им удалось «на зубах» вытащить четвертый сет, а в пятом дожать деморализованного соперника — 15:12 в пятой партии и общий счет 3-2 в нашу пользу.

Успех достигнут во многом благодаря удачным действиям лидеров команды — Натальи Гончаровой, Арины Федоровцевой и Ирины Воронковой. На троих они набрали 71(!) из 76 очков всей команды.

Следующий матч россиянки проведут против еще более опасного и сильного соперника — сборной США — 31 июля, завершится групповой этап поединком с командой Турции. Для выхода в плей-офф нужно занимать с 1-го по 4-е места в группе.

29 июля. Токио. Олимпийские игры

Волейбол. Женщины. Групповой этап

Россия — Китай — 3:2 (25:17, 23:25, 25:20, 25:27, 12:15)