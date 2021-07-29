Тяжелейший матч группового этапа провели волейболистки российской команды на Олимпийских играх против соперниц из Китая. Уступая по ходу матча, подопечным Серджио Бузатто удалось переломить ход матча и вырвать победу на тай-брейке. Помогли сборной России одержать важную победу и две воспитанницы челябинской школы волейбола — Евгения Старцева и Екатерина Енина.
Женскую волейбольную сборную России в Токио не причисляют к фаворитам олимпийского турнира. Смена поколений и проблемы с составом не оставляют наставнику команды Серджио Бузатто пространства для маневра. Но побороться за высокие места и за медали эта команда может.
В стартовом матче россиянки были нещадно биты итальянками «всухую» — 3:0. Причем пугал не столько результат, сколько игра нашей команды. Показалось, что она не готова к тому, чтобы на равных биться с серьезными соперниками. И даже победа во втором матче с таким же счетом над Аргентиной оставляла вопросы относительно перспектив сборной России. Хоть как-то прояснить картину должен был матч против китаянок, которые на всех турнирах числятся в фаворитах и показывают качественную игру.
В отчетном матче россиянки на удивление легко выиграли первый сет (25:17), но спасовали во втором (23:25), а потом игра и вовсе разладилась — много невынужденных ошибок, проблемы с приемом на задней линии и однообразные действия в атаке предопределили исход борьбы в третьей партии. И вот, когда деваться было уже некуда, россиянки «включились» в игру. Им удалось «на зубах» вытащить четвертый сет, а в пятом дожать деморализованного соперника — 15:12 в пятой партии и общий счет 3-2 в нашу пользу.
Успех достигнут во многом благодаря удачным действиям лидеров команды — Натальи Гончаровой, Арины Федоровцевой и Ирины Воронковой. На троих они набрали 71(!) из 76 очков всей команды.
Следующий матч россиянки проведут против еще более опасного и сильного соперника — сборной США — 31 июля, завершится групповой этап поединком с командой Турции. Для выхода в плей-офф нужно занимать с 1-го по 4-е места в группе.
29 июля. Токио. Олимпийские игры
Волейбол. Женщины. Групповой этап
Россия — Китай — 3:2 (25:17, 23:25, 25:20, 25:27, 12:15)