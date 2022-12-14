В Туле с 17 по 18 декабря пройдет «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женских команд. Челябинский клуб «Динамо-Метар» сыграет с московским «Динамо». В другой паре встретятся местная команда «Тулица» и «Локомотив» из Калининграда, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
«Тулица» как организатор решающих сражений за почетный трофей была освобождена от участия в полуфинальном раунде, который прошел в конце октября. Остальные три участника стали победителями групп полуфинального этапа. Среди них и челябинский клуб «Динамо-Метар», опередивший в группе «Уралочку-НТМК» (Екатеринбург), «Протон» (Саратов) и «Спарту» (Нижний Новгород).
В финале встретятся победители первой и второй пары, матче за 3 место сыграют проигравшие. «Динамо-Метар» ранее трижды завоевывал Кубок России — в 1993, 1996 и 1997 годах.
Кубок России среди женских команд. «Финал четырех». Расписание игр.
17 декабря, полуфиналы:
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва)
«Тулица» (Тула) — «Локомотив» (Калининград)
18 декабря, финал и матч за 3-е место.
Напомним, что 11 декабря, в день своего 50-летия, «Динамо-Метар» уже принимал на своей площадке московское «Динамо». Челябинский клуб оказал достойное сопротивление сопернику, выиграв первую партию. Однако затем столичная команда переломила ход игры и выиграла в четырех сетах.
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