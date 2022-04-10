Волейболистки клуба «Динамо-Метар» победой завершили регулярный чемпионат

Челябинская команда завершила турнир на девятом месте

Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» в заключительном матче регулярного чемпионата одержал победу над одноклубницами из Краснодара в трех сетах — 3:0. По итогам турнира южноуральская команда заняла 9-е место и на втором этапе будет бороться за сохранения места в суперлиге, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

Для краснодарской команды этот матч не решал уже ничего, подопечные Павла Забуслаева обеспечили себе 8-е место, а вместе с ним и выход в плей-офф. Челябинкам необходима была победа, чтобы побороться за 9 строчку турнирной таблицы.

Первая партия началась в равной борьбе (5:5). На протяжении всей партии обе команды вырывались вперед, но равенство на площадке быстро восстанавливалось. К концовке партии команды подошли при равном счете (18:18). На подаче Алеси Пироговской челябинки вырвались вперед — сначала Самойлова забила переходящий мяч, затем Багрянцева закрыла блоком атаку Перепелкиной, вынудив тренерский штаб «Динамо» (Краснодар) использовать тайм-аут. Но перерыв не сработал, сначала Ольга Зверева отправила мяч в аут, затем и Валерия Шевчук, которая появилась на площадке вместо Алисы Глущенко (22:18). Хозяйкам удалось сохранить преимущество и довести партию до победы — 25:21, точку поставила Ольга Яргычова.

Начало второй партии было за хозяйками. Атака Зверевой в аут и блок Яргычовой вынудили тренерский штаб краснодарского «Динамо» уже в начале партии использовать первый тайм-аут (5:3). Гостям удалось сократить отставание (5:5), но усилиями Акимовой и Багрянцевой челябинки заработали комфортное преимущество к середине партии (15:10). К концовке партии челябинки лишь увеличили преимущество (21:14), без труда доведя партию до победы (25:19), точку поставила Мария Самойлова.

Третий отрезок матча начался по похожему сценарию первой партии (8:8). Атака Подскальной, блок Шевчук позволили краснодаркам вырваться вперед (9:11), вынудив Александра Кошкина использовать тайм-аут. До концовки партии гости сохраняли преимущество (19:23). На подаче Ольги Яргычовой челябинки совершили рывок — две результативные атаки Акимовой, две ошибки в атаке от Котиковой, блок Акимовой вывели челябинок вперед (24:23). Точку поставила Акимова, закрывшая блоком атаку Котиковой — 25:23.

«Мы слишком академично вышли играть. Хорошо сыграли только вторую партию и концовку третьей. Мы не должны показывать такую игру. Наша команда решала свои задачи, Краснодар свои. Результат достигнут, ждем плей-аут», — отметил после игры наставник «Динамо-Метара» Александр Кошкин.

На втором этапе «Динамо-Метар» сыграет в турнире за 9-14-е места. При этом очки, набранные в регулярном чемпионате, будут учитываться при распределении итоговых мест в суперлиге.