Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» встречалась с «Липецком» в рамках российской суперлиги. Южноуральская команда сумела завоевать победу в четырех сетах. Это первая победа челябинского клуба в этом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.
В первом сете челябинки сразу пошли в бой и уверенно забрали первый сет — 25:14. Но дальше соперники сделали пару изменений в составе и на равных бились с нашими волейболистками, но в концовке наша команда смогла дожать и выиграть — 25:21. Однако третий сет остался за хозяевами поля. После этого могло показаться, что челябинки расслабились и могут потерять преимущество, но южноуральская команда собралась и в самом конце четвертой партии смогла вырвать долгожданную победу со счетом 26:24.
«Во-первых, очень много решает психология и у нас все равно эта скованность сказывалась. Когда ты не побеждаешь, ищешь причины в себе, копаешься. Не все получалось, но нужно отдать должное: Липецк тоже, наверное, играл не в полную силу, поэтому 30-го числа игра покажет», — говорит главный тренер «Динамо-Метара» Александр Кошкин.
Напомним, что с начала сезона челябинские волейболистки проиграли три матча подряд. В следующем туре «Динамо-Метар» снова встретится с командой «Липецк». Встреча состоится 30 октября в Челябинске.
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