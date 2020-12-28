Волейболистки «Динамо-Метар» в заключительном матче 2020 года уступили соперницам из «Ленинградки»

Победитель определился в тай-бреке

Вечером 27 декабря в Челябинске состоялся волейбольный матч женских команд «Динамо-Метар», хозяйки игры, и «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.

Первая партия осталась за хозяйками — 25:19. Затем вперед вырвались гости из Санкт-Петербурга, обыграв соперниц со счетом 20:25. «Динамо-Метар» вновь взяло верх в третьем сете, выиграв его со счетом 25:23, а девушки из «Ленинградки» сравняли счет в четвертой партии — 19:25.

Клубам пришлось сыграть пятый, решающий и укороченный сет — до 15 очков, а не до 25, как при обычной игре. Важно лишь, чтобы у соперника была разница не менее чем на два очка.

Здесь, к несчастью для хозяев игры, лучшим стал клуб «Ленинградка». Девушки выиграли сет со счетом 12:15. Итоговый счет матча стал 2:3.

«По игре могу сказать, что очень хорошо, уверенно сыграли третью партию, где допустили всего лишь четыре ошибки. Считаю, что переломным моментом была четвертая партия. Не справились с приемом, нужно смелее принимать и подавать. Мы перестраховывались, чего не должны были делать, обязательно нужно было рисковать», — сообщил Захар Пилипенко, главный тренер ВК «Динамо-Метар».

Следующую игру челябинские волейболистки проведут уже в новом году. 4 января они встретятся с соперницами из «Заречья-Одинцово».