Волейболистки «Динамо-Метар» уступили в третьем матче подряд в российской суперлиге

Наша команда проиграла «Динамо» в Москве со счетом 0:3

В субботу, 16 октября, челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» в гостях встречался с «Динамо» из Москвы. Южноуральска команда уступила в трех сетах. Это третье поражение подряд со счетом 0:3 в турнире.



В первом сете челябинки на равных бились с соперником, но в концовке московская команда смогла дожать и выиграть — 23:25. Но как и в игре против «Ленинградки» гости гораздо хуже сыграли во втором сете. Москвички добавили агрессивности в атаке, переиграли нашу команду на блоке. Второй сет «Динамо» из Москвы выиграла со счетом 25:9, третий — 25:16.



Напомним, что в прошлом сезоне челябинская команда выступила неудачно, она заняла последнее место в чемпионате. Перед началом сезона у «Динамо-Метар» была поставлена задача попасть в зону плей-офф, то есть финишировать по итогам регулярного чемпионата в восьмерке сильнейших. Но в трех матчах подряд с начала сезона южноуральская команда терпит поражения со счетом 0:3.



Следующий матч «Динамо-Метар» проведет 30 октября в Челябинске. В гости к нашей команде приедет — «Липецк».



Автор: Степан Тимощук.

