Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» дали бой лидеру женской волейбольной суперлиги. На своей площадке наша команда уступила на тай-брейке «Динамо-Ак Барсу» из Казани — 2:3 (25:18, 14:25, 25:23, 16:25 и 9:15), сообщает пресс-служба «Динамо-Метар».
В нынешнем сезоне южноуральская команда не в первый раз на равных бьется с лидерами российского волейбола. Ранее «Динамо-Метар» обыграл дома московское «Динамо» (3:2). Вот и сегодня подопечные Александра Кошкина дали бой лидеру чемпионата.
Челябинский клуб занимает 10 место в турнирной таблице. Следующий поединок наша команда сыграет в ближайшую субботу, 26 марта, на своей площадке против саратовского «Протона».
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