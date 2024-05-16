Волейболистки Челябинской области выиграли золото первенства России

Они одержали победу среди команд девушек до 14 лет в Воронеже

Сборная команда Челябинской области одержала победу на финале первенства России по волейболу среди девушек не старше 14 лет. Южноуральская команда под руководством тренера Екатерины Стальмаковой в финальном матче в драматичной борьбе выиграла у соперниц из Свердловской области со счетом 3:2, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Состязания в Воронеже собрали 16 сильнейших команд страны. На первом этапе они были разбиты на 4 группы по 4 коллектива в каждой. Сборная Челябинской области одержала три сухие победы над соперницами из Пермского края, Москвы и Воронежской области.

На втором этапе соревнований наши девушки также уверенно выиграли у команд из Московской и Оренбургской областей. Лишь в поединке со сборной Алтайского края потерпели поражение. Но это не помешало южноуральским спортсменкам выйти в полуфинал турнира. В нем они нанесли поражение команде Нижегородской области, получив путевку в финал.

Решающий матч за золотые медали первенства России стал украшением турнира. В нем сразились Челябинская и Свердловская области. Для выявления победителя потребовалось сыграть все пять партий. В решающем сете наши спортсменки одержали победу. Счет — 3:2 (24:26, 25:20, 15:25, 25:23, 15:7).

Волейбол. Первенство России среди команд девушек 2010—2011 гг. р.

Групповой этап

Челябинская область — Пермский край — 3:0.

Челябинская область — Москва — 3:0.

Челябинская область — Воронежская область — 3:0.

Турнир 1—8-е места

Челябинская область — Московская область — 3:0.

Челябинская область — Оренбургская область — 3:0.

Челябинская область — Алтайский край — 0:3.

Полуфинал

Челябинская область — Нижегородская область — 3:0.

Финал

Челябинская область — Свердловская область — 3:2.

В составе сборной Челябинской области золотые медали первенства России завоевали Карина Крылосова, Арина Трушина, Полина Гулина, Дарья Баландина, Алиса Кахикало, Полина Серкова, Елизавета Феоктистова, Мария Пастухова, Виктория Канашева, Арина Щукина, Людмила Фролова, София Кузьмина. Тренер — Екатерина Стальмакова.