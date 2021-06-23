Волейболистки челябинского клуба собирают миллионы просмотров в сети «ТикТок»

За красивыми спортсменками в соцсети наблюдают во многих странах мира

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» не очень удачно выступает в чемпионате российской суперлиги. Однако пользуется огромной популярностью в сети Интернет. Короткие видеоролики в «ТикТоке» на официальном аккаунте клуба собирают миллионы просмотров.

Решение создать официальный аккаунт в «ТикТоке» пришло после того, как в руководстве клуба проанализировали возрастные категории своей аудитории и пришли к выводу, что неплохо было бы привлечь молодежь. Именно «ТикТок» очень востребован у молодых пользователей интернета, а алгоритмы соцсети позволяют продвигать интересный контент.

Сейчас у клуба 19,4 млн подписчиков, и лишь небольшая часть из них — пользователи из России. В большинстве своем в аккаунте челябинской команды представлены короткие 10-секундные ролики, которые посвящены тренировкам команды, небольшим историям из жизни спортсменок. Наибольшее количество просмотров собрал ролик, в котором игроки молодежной команды синхронно отрабатывают подачу под трек Touch It от группы Midi Blosso. Менее чем за неделю видео собрало более 65 млн просмотров.

Отметим, что по итогам чемпионата-2020/2021 российской волейбольной суперлиги ЖВК «Динамо-Метар» занял последнее, 14-е место.