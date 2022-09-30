Волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» выбыли из розыгрыша Кубка молодежной лиги

Резервистки основной команды не смогли преодолеть групповой этап турнира

Молодежная команда челябинского волейбольного клуба «Динамо-Метар» завершила свое выступление в Кубке молодежной лиги. На групповом этапе южноуральские спортсменки заняли третье место и не смогли пробиться в следующий раунд турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игры группового этапа прошли в челябинском ДС «Метар-Спорт». Помимо хозяек соревнований за две путевки в следующий раунд Кубка молодежной лиги боролись команды из Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Саратова и Санкт-Петербурга.

Челябинский клуб «Динамо-Метар-2» начал турнир с победы над нижегородской «Спартой» (3:0). Однако затем последовали два поражения от «Динамо-Ак Барс-УОР» из Казани (1:3) и «Енисея-2» из Красноярска (0:3), которые поставили под сомнение выход южноуральских спортсменок в следующий раунд турнира.

«Динамовкам» удалось завершить групповой этап двумя победами над «Протоном» из Саратова (3:1) и «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:0), однако этого оказалось недостаточно — первые два места заняли коллективы из Казани и Красноярска.

Волейбол женский. Кубок молодежной лиги. Групповой этап. Челябинск, 24—29 сентября. Результаты матчей:

«Динамо-Метар-2» — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0

«Динамо-Метар-2» — «Динамо-Ак Барс-УОР» (Казань) — 1:3

«Динамо-Метар-2» — «Енисей-2» (Красноярск) — 0:3

«Динамо-Метар-2» — «Протон» (Саратов) — 3:1

«Динамо-Метар-2» — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0

Уже завтра, 30 сентября, в челябинском ДС «Метар-Спорт» первый домашний матч чемпионата Российской суперлиги проведет основная команда. «Динамо-Метар» принимает «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Вход свободный. Начало матча — в 16:00.