В Челябинске прошли игры плей‑аута чемпионата российской волейбольной Суперлиги. Волейболистки челябинского «Динамо-Метар» одержали пять побед в пяти матчах и завершили сезон на 9-м месте чемпионата России, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Шесть команд, которые не попали в плей-офф, сыграли один круг в турнире за 9–14-е места. Челябинское «Динамо-Метар» уверенно обыграло со счетом 3:0 «Липецк», «Спарту» из Нижнего Новгорода, минскую «Минчанку» и «Заречье-Одинцово» из Московской области. А красноярский «Енисей» южноуральские волейболистки победили в упорной борьбе — 3:2.
«Это пока промежуточный результат. Мы не выполнили задачу на сезон, поставленную руководством клуба — выход в плей-офф, поэтому оцениваю на три с плюсом. Не хватило нам скорее всего двух побед, но как мы начинали сезон и как сейчас играет команда — неплохой результат», — оценил выступление команды на предварительном этапе чемпионата России, главный тренер Александр Кошкин.
Напомним, что волейболисты челябинского «Динамо» завоевали серебряные медали чемпионата России. Южноуральская команда сыграет в стыковых матчах за выход в Суперлигу.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня