Волейболистки челябинского «Динамо-Метар» завершили сезон на 9-м месте чемпионата России

Южноуральская команда одержала пять побед в плей‑ауте российской Суперлиги

«Это пока промежуточный результат. Мы не выполнили задачу на сезон, поставленную руководством клуба — выход в плей-офф, поэтому оцениваю на три с плюсом. Не хватило нам скорее всего двух побед, но как мы начинали сезон и как сейчас играет команда — неплохой результат»,

— оценил выступление команды на предварительном этапе чемпионата России, главный тренер Александр Кошкин.