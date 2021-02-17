Волейболистка «Динамо-Метар» Андреа Ранхель признана самым заряженным игроком Суперлиги

Награду спортсменка получила по итогам зрительского голосования

Волейболистка челябинского «Динамо-Метар» Андреа Ранхель признана самым заряженным игроком женской российской суперлиги в январе. Специальный приз был учрежден федерацией волейбола России в ноябре прошлого года.



Награда вручается спортсменкам, которые набрали больше всех голосов в рейтингах своих команд, далее из них выбирают самого лучшего игрока всей лиги. По итогам января Андреа Ранхель набрала 33,33% голосов, ее ближайшая конкурентка — 17-летняя Арина Федоровцева из «Динамо-Казани» набрала вдвое меньше.

«Хочу поблагодарить российских болельщиков за то, что номинировали меня на эту премию. И всем болельщикам из Мексики и Пуэрто-Рико, которые помогли мне выиграть эту награду лучшего игрока января. Я очень счастлива и замотивирована на то, чтобы продолжать работать и выкладываться по полной до конца сезона»,— сказала волейболистка «Динамо-Метар» Андреа Ранхель.

Отметим, самыми заряженными игроками женской Суперлиги в ноябре и декабре стали соотечественница Андреа Ранхель Саманта Брисио из «Динамо — Ак Барс» и Дарья Рысева из «Локомотива».

Свой следующий матч «Динамо-Метар» проведет в пятницу, 19 февраля. В гостях челябинки сыграют с калининградским «Локомотивом».