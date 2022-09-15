Во всероссийском турнире по дзюдо в Челябинске выступят спортсмены из ДНР

Соревнования, посвященные памяти Петра Сумина, соберут более 400 участников

В Челябинске на всероссийском турнире по дзюдо, посвященном памяти Петра Сумина, выступят более 400 спортсменов. Выйдут на татами 17 сентября и представители Донецкой Народной Республики, сообщают организаторы предстоящего мероприятия.

За награды представительных состязаний поспорят юноши 2008—2009-го и девушки 2007—2009 годов рождения из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Иркутской областей, Республики Башкортостан, Севастополя, Симферополя, Донецкой Народной Республики и Казахстана.

Турнир памяти Петра Ивановича Сумина по дзюдо дал путевку в спортивную жизнь многим юношам и девушкам из нашего региона. И в этом есть главное спортивное предназначение состязаний, считает Юрий Степкин, один из главных организаторов соревнований, представитель Федерации дзюдо России в УрФО, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр.

«Это очень важный старт, который мы ждем весь год. Мы, как организаторы, ставим перед собой задачу, чтобы в турнире приняли участие как можно больше юных спортсменов не только из Челябинской области, но и Уральского федерального округа», — говорит Юрий Степкин.

Соревнования пройдут 17 сентября в челябинском легкоатлетическом манеже УралГУФК. Предварительные поединки начнутся в 10 часов. Торжественная церемония открытия запланирована на 14:00. На следующий день после турнира состоится мастер-класс для молодых спортсменов. Его проведут Юрий Степкин и Дмитрий Ярцев в региональном Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера.