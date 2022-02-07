Во время Олимпиады даже далекие от спорта люди начинают следить за Играми

Шестой выпуск «Олимпийского дневника» от нашего собкора в Пекине

Сборная России на зимних Олимпийских играх начинает разгоняться. А вместе с ней и наш собкор Юрий Сейидов. Южноуральский корреспондент в восторге от выступления наших лыжников, удивлен мужеством фристайлистов и в ожидании выхода на лед конькобежки Ольги Фаткулиной.

— Есть первые медали сборной России на Олимпиаде в Пекине — серебро пятого февраля в скиатлоне Наташи Непряевой, шестого — первое золото самого главного имиджмейкера в лыжах Александра Большунова, привезшего заклятому сопернику норвежцу Клебо аж девять минут! Следом на финиш приехал Денис Спицов. Я смотрел на большой экран в пресс-центре и не мог поверить в происходящее. А вечером удачный день завершила 19-летняя фристайлистка Анастасия Смирнова, вырвав бронзу в могуле. Супердень России в Пекине!

Вот тут начал осознавать свою роль на зимней Олимпиаде — почти посол Челябинской области, Коркино в Китае на Играх. Мне пишут многие земляки с просьбой передать слова поддержки нашим спортсменам.

«Юрий Михайлович! Передаю поддержку всем нашим спортсменам от жителей Еманжелинского района. Успехов нашим ребятам, мы все болеем за них. Им тяжело, но с ними миллионы наших искренних сердец в помощь и поддержку!» — это глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

«Мы с ума сходим у телевизоров от радости. Юра, передай ребятам и девчатам, что мы всей душой с ними!» — это директор челябинского мини-футбольного клуба «Южный Урал» Владимир Гайдамащук.

«Давай, Юра, поддержи Россию от нас, чтобы всё „золото“ было нашим! А мы дома на Южном Урале тоже не подкачаем!» — это врач-хирург областной больницы № 3 Геннадий Филимонов.

«Наконец-то Саша Большунов выиграл „золото“. Он этого заслужил всей спортивной жизнью! Мы так орали от радости за него, Дениса Спицова у телевизора!» — это коркинцы Наталья, Август и Стелла Тагне.

Привел лишь часть аналогичных пожеланий. Во время Олимпиады даже далекие от спорта люди начинают следить за Играми. А у спортсменов, особенно в немедийных видах, появляется шанс обратить на себя внимание. Я люблю спорт, но мало что знал о Насте Смирновой и могуле. Просто посмотрел на соревнования, и стало страшно. В голове один вопрос: «Как часто они меняют коленные суставы?»

Сам 6 февраля съездил на «Овал», где соревнуются конькобежцы. До выступления в спринте челябинки Ольги Фаткулиной еще есть время, наблюдал за пятикилометровой дистанцией у мужчин. В одном из первых забегов Сережа Трофимов в паре с норвежцем Халльгейором Энгебротеном шли вровень и на лучший результат. Россиянин чуть уступил сопернику — 0,39 секунды. В итоге норвежец третий, а Трофимов четвертый. Как же ему обидно!

Отель, где живу, оказался непростым. С утра увидел крепких ребят в форме сборной. Оказалось, здесь живут запасные российской хоккейной команды. Они собирались на тренировку.

Потом заговорили с седоволосым, одетым с иголочки, но не в спортивную форму мужчиной. Пригляделся к аккредитации и… Это же президент федерации фигурного катания нашей страны, олимпийский чемпион 1976 года Александр Горшков! Он, наверное, одному из первых журналистов сообщил, что замен в командном турнире не будет. А уже вечером эта новость заполнила многие СМИ. На вопрос «Почему?» президент федерации был лаконичен: «Лед скользкий».

Следом встретил еще одну легенду фигурного катания, знаменитого тренера Алексея Николаевича Мишина. Это он работал с олимпийскими чемпионами Алексеем Урмановым, Алексеем Ягудиным, Евгением Плющенко. Может, мне удастся и ближе познакомиться, и поговорить с знаменитыми россиянами?