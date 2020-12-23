В церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию будут использованы мультимедийные технологии

В постановке задействуют около 40 артистов

Организаторы чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске постараются удивить гостей и зрителей церемонией открытия, несмотря на текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку. В условиях минимального количества артистов будут использованы мультимедийные технологии. Об этом устроители турнира заявили в среду, 23 декабря. Главной темой церемонии станет Южный Урал и его «другая» сторона.



«С одной стороны, это, конечно, горы, озера и бескрайние леса. С другой — мощная промышленность, экономический потенциал региона. Есть и другая сторона медали у спортсмена, когда он находит в себе резервы и возможности для установления новых рекордов, потенциал для достижения, казалось бы, невыполнимых для себя задач»,— рассказала режиссер мероприятия Диана Малышева.

Как отмечают организаторы, на льду арены «Трактор» будет задействовано около 40 артистов. В центре внимания — команда «Юность» по синхронному катанию из Екатеринбурга. Также со своей программой выступит команда «Звезда» из Челябинска и несколько солистов школы по фигурному катанию «Тодес».

Церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию пройдет в четверг, 24 декабря, в арене «Трактор». Начало — в 19:00. Напомним, сегодня, 23 декабря, состоялась пресс-конференция, приуроченная к началу турнира. На ней представители Федерации фигурного катания России высоко оценили уровень подготовки челябинской стороны к мероприятию.