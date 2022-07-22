Вместо лыж — велосипед! Чем заняться на горнолыжных курортах в Челябинской области летом

Рассказываем какие услуги и по какой стоимости предоставляют посетителям на южноуральских ГЛК

В летний период времени южноуральские горнолыжные курорты продолжают работать в полном режиме. И ошибочно полагать, что делать там посетителям в этот период времени абсолютно нечего. Туристические походы по экотропам, эндуро-гонки на велосипедах, пейнтбольные и игровые площадки, стрельба из лука и даже сплавы по реке — далеко не полный перечень того, чем можно заняться на «горнолыжках» летом. Редакция ИА «Первое областное» изучило ценовую политику и спектр предоставляемых услуг на ГЛК в Челябинской области.

В Челябинской области более 20 горнолыжных курортов. Все они различаются возможностями для отдыха, сервисом, распорядком работы в летний период. Среди этого разнообразия можно выделить пять наиболее популярных курортов, пользующихся у южноуральцев наибольшим спросом. Как выбрать «горнолыжку» для отдыха летом?

Нужно понимать, сколько времени вы хотите провести на отдыхе. Прогуляться, поплавать и покататься на велосипедах можно и за один день. А вот отправиться в сплав по реке, пройти несколько пешеходных маршрутов или просто поправить здоровье на природе за пару часов не получится, нужно где-то размещаться на несколько дней. Тогда уже надо подумать, чем будут заниматься дети. Развлечения для них будут стоить дополнительных денег, и эти затраты нужно предварительно соотнести со своими финансовыми возможностями.

Например, работники базы отдыха «Баден-Баден» рассказали нашему корреспонденту, что в среднем отдыхающие арендуют велосипеды на 1-2 часа. Но если вы планируете велопрогулку, необходимо заранее точно рассчитать, сколько времени у вас займет маршрут и на сколько нужно арендовать велосипеды.

Если арендовать велосипеды на горнолыжном курорте «Банное» возле Магнитогорска, отдать придется от 195 рублей в час. Это приемлемая цена. Курорты с менее развитой инфраструктурой предлагают велосипеды в аренду от 120 рублей в час, а более крупные игроки рынка отдыха просят за те же услуги больше.

Так, например, на популярном курорте «Солнечная долина» в Миассе, за час езды на велосипеде просят 700 рублей. Зато в плане развлечений этот ГЛЦ — лидер среди горнолыжек региона. Спектр услуг начинается контактным зоопарком и заканчивается стрельбой из лука.

Предположим, вы вместе со второй половинкой решили отдохнуть пару дней на природе. Придется считать. На сайте курорта есть специальное предложение «Тепло шамана», рассчитанное на две ночи проживания в домиках на территории поселка Sunny Valley в период с 15 по 17 июля. Помещение на двоих будет стоить минимум 20 900 рублей. В программу включены только завтраки, поэтому придется позаботиться и о питании, и о развлечениях. Один прием пищи на двоих в ресторане Sunny Valley обойдется в 2000 рублей, а то и больше! Это 20 000 рублей на двоих за пять приемов пищи в течение трех дней.

Но вернемся к развлечениям. Прокат велосипедов на 1 час стоит 700 рублей. Прокатиться на мотоцикле получится за 2500 рублей в час. Посетить хаски-центр стоит 300 рублей. Развлечения на один день обошлись в 3300 на одного и в 6600 рублей на двоих. Получается, отдых в «Солнечной долине» на двоих в летний период обойдется вам в 47 500 рублей. И это без учета посещения термальных бассейнов или русской бани. За это придется платить отдельно. Да и летний прокат не ограничивается приведенным выше, мы просто посчитали самые популярные позиции. Можно сэкономить и жить в кемпинге, а не в обустроенном номере. Место под палатку стоит от 600 рублей. Но такой вариант отдыха подходит далеко не всем, хоть и сокращает стоимость почти в два раза.

Но далеко не везде чек за отдых близок к средней зарплате по региону. Можно отдохнуть, потратив куда меньшую сумму. Мы бы посоветовали остановить свой выбор на «Банном» и «Абзаково». Из работающих в летний период горнолыжных курортов они наиболее соответствуют условиям «цена/качество» — за относительно небольшие деньги вы можете отправиться в велопрогулку или экскурсию, чтобы вдоволь налюбоваться красотами Южного Урала. Стоить это будет от 700 рублей в первом случае и 800 рублей — во втором. Для любителей музыкального отдыха в горах подойдет «Егоза». Там с этого года появилась новая традиция — рок-пикники.

Мы постарались помочь читателям определиться с выбором для летнего отдыха на горнолыжных курортах. В наш условный рейтинг вошли пять наиболее популярных и востребованных южноуральских горнолыжных курортов.

Магнитогорск, горнолыжный центр «Банное»

Возможности для отдыха: Один из немногих курортов, который предлагает посетителям отправиться в сплав по озеру на 1-2 дня. Цена на такую услугу — от 2500 рублей. Ну, а дальше привычный спектр услуг. Арендовать велосипед можно совсем недорого — от 135 рублей. А вот аренда гидроцикла уже выйдет в копеечку — отдать придется от 1300 рублей. Прогулка на катере или яхте — от 1500 и от 4500 рублей соответственно.

Для большой компании есть пейнтбольная площадка (1200 рублей за одного человека). Желающим погулять предоставляется возможность пройти пешую экскурсию от 1.7 км до 6 км. За это удовольствие надо заплатить от 500 рублей для детей и от 800 для взрослых. Прогуляться можно и на велосипедах. Проехать предлагается от 3,5 до 22 километров. Стоить такая прогулка будет от 700 рублей с человека. Арендовать карт и покататься на специально оборудованной трассе можно от 400 рублей.

В ГРЦ «Банное» летний сезон начался в мае с открытия кубка Урала по дисциплине «Маунтинбайк. Скоростной спуск». Это гонки на горных велосипедах вне дорог. Следующие его этапы: четвертый и пятый, пройдут 12-14 августа и 9-11 сентября соответственно. Любителей спорта ожидают еще зрелищные соревнования. Одно из них: трейлраннинговый забег «MMK WILD TRAIL». Эти состязание по забегу на пересеченной местности в свободном темпе пройдут 30-31 июля.

Сервис и услуги: На территории базы есть ресторан и сеть кафе, в которых можно подкрепиться. Помимо вышеперечисленных услуг, в «Банном» можно приобрести сувенирную продукцию или посетить, например, домик Фомина.

Проживание: В округе очень много гостиных на разный вкус и кошелек. Можем порекомендовать санаторий «Юбилейный» на озере Банное, который находится совсем рядом с «горнолыжкой».

Магнитогорск, горнолыжный курорт «Абзаково»

Возможности для отдыха: Летом работает прокат спортивного инвентаря. Можно взять детский, обычный и горный велосипед (1 час — от 100 до 300 рублей). Прокатиться на роликах, самокате и скейтборде (150 руб/час). Так же стоит аренда футбольного, баскетбольного и волейбольного мяча. Вдвоем получится поиграть в бадминтон или большой теннис (от 100 до 300 рублей). Желающим ознакомиться с местностью устраивают трехчасовую экскурсию «Синие скалы» (800 руб).

Всей семьей предлагается сходить в зоопарк. Детский билет стоит 300 рублей, взрослый — 400. Там предоставляются услуги по катанию на пони и лошадях. Верховая прогулка стоит от 600 рублей. Пообщаться с животными можно и в «Хаски городе».

Детей можно сводить в аквапарк, но необходимо отправить с ним взрослого. Для детей от 5 до 14 лет посещение аквапарка на 2 часа стоит 500 рублей для детей и 800 рублей для взрослого. Ребятам постарше можно отправиться в веревочный парк. Он предназначен для детей от 9 лет.

Сервис и услуги: Кроме того, о чем мы уже рассказали, вы сможете посетить баню и развлекательный комплекс для взрослых. Такой широкий спектр услуг делает базу идеальной для семейного отдыха.

Проживание: Большой выбор гостиничных номеров. Наибольшей популярностью пользуются санаторий «Юбилейный» и гостиничный комплекс «Маяк». Эти места обладают всем необходимым для комфортного времяпровождения.

Миасс, горнолыжный курорт «Солнечная долина»

Возможности для отдыха: Здесь представлен огромный список развлечений. Можно прокатиться на мотоцикле, аренда которого обойдется в 2500 рублей за первый час и 2000 за каждый следующий. Или взять квадроцикл (от 850 до 3500 рублей). Аренда велосипеда стоит от 500 рублей. Любителям верховой езды подойдет катание на лошадях.

Покататься на вейкборде и трассе для даунхилла выйдет от 1500 до 4000 рублей. А еще предусмотрены площадки для стрельбы из лука и арбалета, игры в пейнтбол. Есть хаски-центр, веревочный экстрим-парк.

Ежегодно на территории «Солнечной долины» проходят соревнования по даунхилу — скоростному спуску с горы по бездорожью на велосипедах. На территории «Солнечной долины» уже прошел «Ильменский фестиваль», а в конце августа состоится музыкальный фестиваль «Уральский рубеж».

Сервис и услуги: На территории комплекса, помимо перечисленных услуг, имеется множество всесезонных. Например, банный центр с бассейнами под открытым небом. Перекусить получится в одном из нескольких ресторанов или арендовать барбекю-зону для приготовления пищи.

Проживание: Разместиться на несколько дней можно в гостинице Sport Residence. Для отдыха всей семьей в уединенном домике есть апарт-отель Sunny Valley. На время активного отдыха можно разместиться в кэмпинге, это экономичнее. Место под палатку стоит от 600 рублей.

Миасс, горнолыжный центр «Райдер»

Возможности для отдыха: Летом на территории «горнолыжки» размещается детский лагерь. Отправить своего ребенка на такой отдых стоит немалых денег — от 33 000 до 40 000 рублей в зависимости от смены. Но можно отдохнуть в течение одного дня. За возможность покататься на велосипеде придется выложить 150 рублей в час. Прокатиться на электровелосипеде или электросамокате выйдет дороже — 500 и 400 рублей в час соответственно.

Любителям серфинга придется раскошелиться: нужно отдать минимум 2400 рублей за вейксерфинг и заплатить от 500 до 2500 рублей за сапсерфинг. Попариться в бане можно от 1100 рублей.

Сервис и услуги: Центр оснащен современным технологичным оборудованием, что позволяет предоставлять услуги на европейском уровне. ГЛЦ «Райдер» уже несколько лет подряд признается самым высокотехнологичным курортом в России на вручении премии Союза горнолыжной индустрии.

Проживание: Летом заселиться в отель не получится, в нем размещается детский лагерь. Да и нужно ли размещаться на базе, если она находится в черте города Миасс, где можно посуточно снять квартиру или приехать к родственникам?

Кыштым, горнолыжный комплекс «Егоза»

Возможности для отдыха: Можно взять в прокат горные велосипеды. Ценник выйдет в диапазоне от 120 до 1200 рублей. Этим летом на курорте «Егоза» появилась новая традиции — рок-пикники. Первый прошел в мае. Второй в начале июля. О следующем подобном мероприятии пока не сообщается. Следите за обновлениями на сайте горнолыжного комплекса. Билеты продаются на входе. Стоимость — 300 рублей.

Сервис и услуги: Ехать сюда с детьми не стоит. Им просто нечем будет заняться. С питанием тоже скудно: кафе «Викинг» и аренда мангальной зоны от 200 рублей в час — вот все возможности для перекуса.

Проживание: Если после велопрогулки по горам нет сил ехать домой или хочется полюбоваться видами природы — можете взять в аренду место под палатку. Выйдет 500 рублей в сутки. Или можно поехать в один из двух ближайших отелей с демократичными ценами: «Егозинское бунгало» и «Дальняя дача».

Автор: Алексей Борякин.

Фото — с официальных сайтов горнолыжных комплексов.

