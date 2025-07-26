Вместе веселее — четыре друга в один день впервые прыгнули с парашютом

Одноклассники решили, что их дружба должна пройти экстремальные испытания

Четыре неразлучных со школьной скамьи друга решили отметить свои дни рождения необычным способом. На именины каждого из них они скидывались и дарили сертификат на прыжок с парашютом. Но с условием, что прыгнут все вместе в один день. Что из этого получилось — читайте и смотрите в репортаже корреспондента ИА «Первое областное». И еще важная деталь — для каждого из них это был первый полет накануне Дня парашютиста, который отмечается сегодня! В Голливуде режиссер фильма «Одноклассники» до такого не додумался...

Итак, перед вами челябинские студенты Олег Терентьев, Андрей Пахомов, Антон Докучаев, и Никита Щербаков. Что их объединяет? Дружба со школьной скамьи. Пусть и разбросало одноклассников по разным учебным заведениям и специальностям, но дружбу ребята сохранили. И решили вместе впервые в своей жизни прыгнуть с парашютом.

«По отдельности сложно на такое решиться, а вместе веселее, можно поддержать друг друга, приободрить», — говорят ребята.

Калачевский аэродром один из немногих в регионе, кто организует такие экстремальные полеты. А еще является одним из старейших — в прошлом году он отметил свое 90-летие. Смотрю на видавший лучшие виды АН-2, он как будто не вызывает доверия. Но впечатление обманчивое: опытные инструкторы заверяют, что «птичка» надежная и сбоев не дает. Никогда!

Кстати, об инструкторах. Они уже опытные, с большим количеством «налётов». Скажем, у Максима Белоусова уже более 3000 прыжков. Он и его коллеги проводят ребятам подробный инструктаж, затем те отправляются на беседу к доктору Александру Устиновскому. Тот задает им кучу вопросов, смотрит на их эмоционально-психологическое состояние. Отправлять в полет людей с противопоказаниями по здоровью здесь никому не надо.

Одноклассники переглядываются, пытаются шутить. Но видно, что каждого из них внутри терзают душевные переживания.

«Вообще-то я высоты не боюсь, и даже на крутых американских горках волнения не испытывал. А сейчас вот сердечко постукивает. Даже представить не могу, что будет там, в небе?» — говорит Андрей Пахомов. Кстати, это именно он инициатор такого челленджа для друзей.

Да, кстати, ребятам предстояло совершить первый прыжок в тандеме, то есть вместе с опытным инструктором. Но вряд ли это может успокоить, если надо сделать шаг вниз с высоты в 2500 метров? А потом лететь камнем вниз с десяток секунд со скоростью 170-190 км/ч...

«Я даже не знаю, что во всей этой истории самое страшное и волнительное. Томительное ожидание выбивает из колеи, начинаешь себя накручивать... В самолете волнение усилилось, а потом наступил спектр эмоций и гамма чувств после того, как оказался в свободном падении. Лететь при выпущенном парашюте тоже страшновато. Меня отпустило лишь после того, как ноги коснулись земли», — рассказал уже при приземлении Олег Терентьев.





В этот же самый момент его друг Антон Докучаев жадно глотал воздух. И о чем-то расспрашивал своего инструктора, крепко жал ему руку. Как будто благодарил за то, что сохранил ему жизнь.

— Аха, нет, — опроверг мои предположения студент. — Полет был шикарный, просто высший класс! Надо было об этом сказать инструктору, поблагодарить его. Но, честно говоря, я не ожидал, что столкнусь с проблемой нехваткой воздуха. В свободном падении не мог поймать кислород. А потом сфокусировался на дыхании и все стало хорошо.

— Ты как будто и сейчас бледный, — не унимался я.

— Я всегда такой, это особенности кожи, — заверил Антон.

В тот день было и множество других прыжков с парашютом. Об этом и многом другом читайте в другом фоторепортаже нашего корреспондента здесь. А мы еще раз поздравляем всех причастных с Днем парашютиста!