Владислав Третьяк: «Патриотизм надо воспитывать через спорт»

Президент Федерации хоккея России открыл новую спортплощадку в Копейске

Известный хоккеист Владислав Третьяк сегодня, 1 ноября, принял участие в открытии новой спортплощадки в Копейске. Она появилась на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, но заниматься на ней смогут все желающие. Социально значимый проект был реализован при поддержке благотворительного фонда «Созвездие добра» и представителей бизнеса, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В торжественной церемонии открытия хоккейного корта приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области Анна Кодина, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и учредитель БФ «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

«У нас хоккейный регион и в целом спорт успешно и динамично развивается. Поэтому ребята, которые здесь будут заниматься, должны вдохновляться примерами известных наших спортсменов», — отметил Станислав Мошаров.

Благотворительная программа направлена на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и строительство спортивной инфраструктуры в различных регионах России.

«Такие площадки нужно стремиться открывать везде, в разных уголках нашей страны. Здесь будут заниматься физкультурой местные дети, возможно, среди них есть будущие звезды и чемпионы. Все это очень важно, так как именно через спорт мы можем воспитывать патриотов своей страны», — подчеркнул Владислав Третьяк.

Отметим также, что на мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве между благотворительным фондом «Созвездие Добра» и министерством физической культуры и спорта Челябинской области. Предполагается, что в рамках этого соглашения хоккейные корты будут открываться и в других городах и районах области.