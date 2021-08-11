Владимир Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев

Среди них три южноуральца — Татьяна Минина, Кирилл Писклов и Виктор Полетаев

Сегодня, 11 августа, Президент РФ подписал указ о присуждении государственных наград российским спортсменам, завоевавших медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В список вошли и три спортсмена Челябинской области — Татьяну Минину, Кирилла Писклова и Виктора Полетаева наградят медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В указ о награждении госнаградами вошли российские спортсмены, ставшие призерами Олимпийских игр в Токио. Среди наград орден Александра Невского, орден Почета, орден Дружбы, медали «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Единственную медаль на Олимпиаде-2020 для Челябинской области завоевала Татьяна Минина, которая стала серебряным призером соревнований по тхэквондо. Еще два серебра завоевали наши земляки, воспитанники челябинских спортшкол Кирилл Писклов (баскетбол 3×3) и Виктор Полелтаев (волейбол), которые представляли в Токио другие регионы. Все три спортсмена получат медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».