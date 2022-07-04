Владимир Путин наградил челябинских тренеров по плаванию, тхэквондо и адаптивному спорту

Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации

Четыре тренера челябинских спортивных школ получат госнаграды. Указ о награждении 1 июля был подписан президентом России Владимиром Путиным.



Как следует из текста документа, тренер челябинского МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию „Юника“» Михаил Уранов награжден орденом Дружбы. Аналогичную награду получила тренер СШОР-7 по водным видам спорта Татьяна Новикова.



Их коллега Александр Энс, работающий в спортивной школе олимпийского резерва по тхэквондо «Корё», получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Медаль того же ордена II степени будет вручена Виктору Слободчикову, тренеру челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта.







