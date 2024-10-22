Владимир Путин дал российское гражданство спортсменке из Челябинска

Пятиборка из Беларуси Екатерина Этина уже два года живет и тренируется на Южном Урале

Президент Владимир Путин дал российское гражданство спортсменке из Беларуси Екатерине Этиной, которая уже несколько лет живет в Челябинске и успешно представляет регион на различных соревнованиях по современному пятиборью. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Екатерине Этиной всего 22 года, а она уже входит в число сильнейших пятиборок России. В этом году спортсменка во второй раз стала победительницей «Турнира сильнейших» в Москве, тем самым завоевав для Челябинской области очередную золотую медаль.

Спортсменка выступает за наш регион уже около двух лет, тренируется на базе конноспортивного комплекса «Рифей», где созданы все условия для занятий современным пятиборьем.