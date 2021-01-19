Виктор Мамин стал президентом Федерации дзюдо Челябинской области

Попечительский совет организации возглавит Ирина Текслер

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин назначен председателем региональной федерации дзюдо. Такое решение было принято во вторник, 19 января, на внеочередной конференции. Мероприятие, как подчеркнули в министерстве спорта Челябинской области, прошло в дистанционном формате, а главными вопросами повестки стали избрание нового президента федерации и председателя Попечительского совета и членов Наблюдательного совета. Помимо этого прошло утверждение устава федерации дзюдо в новой редакции.



«Участники конференции большинством голосов избрали президентом областной федерации дзюдо первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Викторовича Мамина, а председателем попечительского совета — Ирину Николаевну Текслер. Основными направлениями работы нового состава Федерации дзюдо Челябинской области будут развитие и популяризация дзюдо в регионе, в том числе массового и детского дзюдо, спорта высших достижений, проведение спортивных мероприятий. Дзюдо на Южном Урале — один из опорных видов спорта с глубокими победными традициями, у которого впереди большие перспективы и новые достижения»,— рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, на текущий момент в Челябинской области дзюдо культивируется в 17 спортивных школах, Центре олимпийской подготовки имени Миллера и 12 клубах. Всего этим видом спорта занимается около 5 000 человек. Челябинская область имеет опыт подготовки олимпийских чемпионов и призеров, а также победителей мировых соревнований.