Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин назначен председателем региональной федерации дзюдо. Такое решение было принято во вторник, 19 января, на внеочередной конференции. Мероприятие, как подчеркнули в министерстве спорта Челябинской области, прошло в дистанционном формате, а главными вопросами повестки стали избрание нового президента федерации и председателя Попечительского совета и членов Наблюдательного совета. Помимо этого прошло утверждение устава федерации дзюдо в новой редакции.
«Участники конференции большинством голосов избрали президентом областной федерации дзюдо первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Викторовича Мамина, а председателем попечительского совета — Ирину Николаевну Текслер. Основными направлениями работы нового состава Федерации дзюдо Челябинской области будут развитие и популяризация дзюдо в регионе, в том числе массового и детского дзюдо, спорта высших достижений, проведение спортивных мероприятий. Дзюдо на Южном Урале — один из опорных видов спорта с глубокими победными традициями, у которого впереди большие перспективы и новые достижения»,— рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области.
Отметим, на текущий момент в Челябинской области дзюдо культивируется в 17 спортивных школах, Центре олимпийской подготовки имени Миллера и 12 клубах. Всего этим видом спорта занимается около 5 000 человек. Челябинская область имеет опыт подготовки олимпийских чемпионов и призеров, а также победителей мировых соревнований.