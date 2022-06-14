Виктор Булатов стал новым главным тренером футбольного клуба «Челябинск»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» подписал контракт на один сезон

Один из самых известных и успешных воспитанников южноуральского футбола Виктор Булатов возглавил ФК «Челябинск». На должности главного тренера клуба он сменил Михаила Сальникова, который ранее покинул коллектив, подписав контракт с московским «Велесом», сообщает пресс-служба челябинского футбольного клуба.

Виктор Булатов родился и вырос в Челябинске. Начал играть в футбол в детской команде при спортклубе «Восход» в Ленинском районе. Однако в юном возрасте, проявив себя на одном из турниров, уехал в московский спортивный интернат. Карьеру в большом футболе начинал в астраханском клубе «Волгарь» в 1990 году.

Виктор Булатов является одним из самых известных и успешных в истории челябинского футбола игроков. В составе мини-футбольного клуба «Феникс» завоевал бронзовые медали чемпионата России. Однако наибольшего успеха достиг в большом футболе, выступая за московский «Спартак». В составе «красно-белых» Виктор Булатов трижды стал чемпионом России, на протяжении четырех лет (с 1998 по 2001 годы) защищал цвета национальной сборной страны.

«С Виктором нас связывают годы дружбы, выступал с ним за одну детско-юношескую команду. Своих товарищей он не забывает — приглашал нас на футбольные матчи, будучи игроком московского „Спартака“. Большое впечатление произвела победа команды в „Лужниках“ в 2000-м году над лондонским „Арсеналом“ со счетом 4:1. И уже работая тренером, он ежегодно в декабре приезжал в Челябинск», — сообщил корреспонденту Первого областного директор областной СШОР по футболу Андрей Фомин.

После окончания спортивной карьеры Виктор Булатов в 2008 году стал тренером. Возглавлял пензенский «Зенит» (2012-2014), тульский «Арсенал» (2015-2016), московское «Торпедо» (2016-2017) и «Спартак-2» (2018-2019), дзержинский «Химик» (2021). В минувшем сезоне стал у руля армянского клуба «Ноа». Под его руководством команда заняла 6-е место в премьер-лиге чемпионата Армении.

«Очень хорошая и радостная новость для Челябинска. Прежний наставник Михаил Сальников перерос уровень ФНЛ-2, ушел на повышение. Ему нужно было расти дальше, добиваться новых высот. Виктор Булатов — отличный в прошлом футболист, опытный и командный игрок. И в качестве тренера успел себя проявить. Если ему дадут возможность работать, не мешать, то он сможет вывести ФК „Челябинск“ в первый дивизион», — прокомментировал корреспонденту ИА «Первое областное» футбольный эксперт, Заслуженный тренер России Фаиль Миргалимов.

Напомним, что по итогам сезона-2021/2022 ФК «Челябинск» до последнего тура боролся за чемпионство в ФНЛ-2 с ульяновской «Волгой». Команды набрали одинаковое количество очков, однако по дополнительным показателям южноуральцы уступили соперникам и завоевали серебряные медали первенства.