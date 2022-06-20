Виктор Булатов: «Будем играть в „думающий“ футбол»

Новый наставник ФК «Челябинск» будет прививать команде атакующую игру

Один из самых успешных воспитанников южноуральского футбола Виктор Булатов вернулся в родной город, возглавив в конце минувшей недели ФК «Челябинск». Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» и сборной России дал первое и обстоятельное интервью в новой должности. Какой стиль игры он собирается привить клубу, каких высот он с ним хотел бы достичь и почему успешному в прошлом игроку пока не удается добиться значительного успеха как тренеру — Первое областное задало простые и одновременно сложные вопросы специалисту.

«На перестройку стиля игры команды уйдет три-четыре месяца»

— Виктор Геннадьевич, футбольные специалисты полагают, что вам досталось хорошее наследство. ФК «Челябинск» за последние шесть лет пять раз финишировал в тройке призеров. Но все-таки это второй дивизион ФНЛ. У вас же есть опыт работы даже в элите российского футбола.

— Не буду лукавить, пристально за «Челябинском» я не следил. Когда ты работаешь тренером, то погружен едва ли не 24/7 в свою работу и команду. Хотя, конечно же, знал, что у челябинского клуба есть стабильность, команда на хорошем уровне играет во «втордиве». И был приятно удивлен тому, что клуб, не имея самый большой бюджет в лиге, регулярно прыгал выше головы, финишировал в призовой тройке. Знаю, что и в регионе власти повернулись к футболу лицом. В общем, я удовольствием вернулся в родной город и рад, что нахожусь здесь. В этой связи хотелось поблагодарить директора клуба Константина Арестова и губернатора Алексея Текслера за то, что дали возможность поработать с амбициозным клубом. Надеюсь оправдать их доверие.

— А как вообще возник вариант с вашим возвращением? По нашей информации, вы сами предложили свою кандидатуру, обозначив желание возглавить клуб.

— (Улыбается.) Скажем так, в последнее время я был в творческом поиске, а у «Челябинска» после окончания сезона ушел главный тренер Михаил Сальников. То есть все совпало, звезды сошлись.

— У каждого тренера свое видение того, как и во что должна играть команда. На какие аспекты игры вы будете обращать внимание в первую очередь?

— В первую очередь хотелось бы привить команде комбинационный, атакующий футбол — игра первым номером, контроль мяча с быстрым его переводом с фланга на фланг.

— То есть тот самый, который был присущ романцевскому «Спартаку» в лучшие его годы. В той команде вас называли «думающим» игроком. Значит ли это, что вы и от своих ребят будете требовать подобного?

— К этому надо стремиться, будем играть в «думающий» футбол. От ребят буду требовать, чтобы они не уступали соперникам в желании, единоборствах, борьбе. В таком случае добьемся того, чтобы обыгрывать его на поле.

— Сколько времени может уйти на то, чтобы перестроить команду под свой игровой стиль?

— Сейчас об этом трудно говорить. Мы еще не тренировались в полном составе. Кто-то приступил к занятиям позже. По ощущениям, ребята идеи принимают, отторжения нет. А сколько надо будет времени на перестройку стиля, пока сказать тяжело. Многое будет зависеть и от уровня тех игроков, которые к нам присоединятся. Насколько они быстро будут все схватывать. Думаю, три-четыре месяца, чтобы появилась структура, все равно понадобится. Важно здесь еще и найти баланс, чтобы не рушить все то хорошее, что есть в команде, — игру в обороне, сыгранность, физическую готовность, желание.

— Кстати, ряд игроков ФК «Челябинск» в это межсезонье потерял. Среди них, например, Касаткин и Киселев — игроки середины поля. Это добавляет вам проблем и головной боли?

— Определенные сложности есть. Тем более что летнее межсезонье непродолжительное. В новый чемпионат нужно входить без раскачки. Надо успеть восполнить те потери в составе, которые на сегодня есть. Точечно угадать с селекцией. Еще одна проблема, которая на сегодня есть, — лимитчики. В прошлом сезоне в составе обязательно должны были быть доморощенные игроки 2000 года рождения. У нас такие — Амелин, Пипо, Сальников. Теперь они, что называется, обнулились. В этом сезоне должны быть игроки не старше уже 2001 года.

«Голос повысить могу, но матом не ругаюсь»

— Вы жесткий тренер? Какие методы работы и отношений с коллективом строите?

— Многие считают меня спокойным тренером. Но голос повысить могу, когда того требует ситуация. Далеко не во всех командах менталитет наших футболистов позволяет этого не делать. Но надеюсь, в ФК «Челябинск» такого не будет — ребята, насколько я успел заметить, дисциплинированные. Чувствуется, что до меня с ними хорошо и усердно работали.

— А на крепком и русском общаетесь с подопечными?

— Нет, стараюсь матом не ругаться. Считаю это лишним.

— Что в последние годы вас связывало с Челябинском? Часто здесь бывали?

— Каждый декабрь приезжал. Родители, к сожалению, уже умерли. Но здесь живет родной брат и вся его семья, племянники. Много родственников — тети, двоюродные сестры и братья. Ну и, конечно, много друзей, бывших одноклассников.

— Семью планируете перевозить?

— У меня жена из Волгограда, дочке 10 лет. Они приедут в Челябинск, но ненадолго. Дочка ходит в школу, тяжело привыкать к новым условиям. Поэтому будут приезжать ко мне по возможности.

— Челябинск прежде всего хоккейный город. Но и вы человек в футбольной среде известный. На улицах города узнают, автографы берут?

— Такого нет. Да и я пока не так часто выходил в свет (улыбается). До популярности хоккейного «Трактора» нам далеко, все-таки это брендовый вид спорта для Челябинска. Но создавать ему какую-то конкуренцию и бороться за симпатии болельщиков нам нужно.

«Опыт игры в мини помог найти себя в большом футболе»

— Был в вашей карьере и хороший опыт выступления в мини-футболе. Причем вы едва ли не единственный из российских игроков, который переходил из большого футбола в мини и обратно.

— Не бог весть какое достижение (улыбается). Наверное, любому футболисту из мини-футбола в большой переходить тяжело, таких случаев немного. Самый яркий пример — Олег Шатов. Можно сказать, это разные виды спорта. У меня переход в большой футбол был плавный. Поле «Феникса», с которым стал бронзовым призером, попал во вторую лигу Болгарии, где был хорошо знающий меня российский специалист Владимир Юлыгин, а потом мы вместе с ним вернулись в Высшую лигу чемпионата России, в Ставрополь.

— В Челябинске болельщики со стажем помнят тот мини-футбольный «Феникс» и его противостояние с московской «Диной» во главе с Константином Еременко. Вы тогда только начинали свою карьеру. Те события еще не стерлись из памяти?

— Да, давненько это было. Запомнился декабрьский тур, когда мы играли здесь, в Челябинске. По итогам кругового турнира заняли первое место и опередили «Дину», хотя в очном поединке сыграли с ней вничью. Это была сенсация. Помню, много болельщиков пришло нас поддержать, в городе был ажиотаж.

— В мини-футболе игра строится на коротких быстрых передачах. Это и называлось в свое время «спартаковский стиль». Можно сказать, что тот опыт впоследствии помог вам стать своим в «Спартаке» у Олега Романцева?

— Вообще, опыт игры в мини очень полезен для большого футбола. Прежде всего — в умении работать на ограниченном участке поля. После сезона в мини-футболе я вернулся на большую площадку и почувствовал всплеск в своей игре, техника стала понадежнее.

— В вашей игровой карьере было много команд. Но, наверное, именно красно-белых можно назвать главным клубом?

— Конечно. Я с детства болел за эту команду. Для меня это футбольное счастье, что из Ленинского района Челябинска, не имея выдающихся физических данных, за счет работы смог дойти до «Спартака», стать трехкратным чемпионом страны. Это незабываемые и непередаваемые эмоции.

— Далеко не каждому футболисту удавалось стать в том «Спартаке» своим по игровым качествам. За счет чего это удалось сделать вам?

— Первые полгода в «Спартаке» я играл передним защитником. В центре поля тогда действовал Илья Цымбаларь, опорным — Егор Титов. В какой-то степени мне это и помогло адаптироваться. Потом, когда ушел Цымбаларь, меня подвинули в опорную зону, и фактически без замен отыграл на этой позиции 2,5 года. Вот этот момент — что начинал играть защитником, а потом постепенно передвинулся выше — помог мне освоиться и закрепиться в «Спартаке».

— Матч в «Лужниках» и победа над «Арсеналом» со счетом 4:1 — один из самых запоминающихся в вашей карьере?

— Один из них точно. А вообще их много было. И с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», с «Баварией», хоть мы и проиграли. Чемпионские матчи в чемпионате страны. Если говорить о сборной России, то это гостевой матч с Бразилией.

«Свою карму тренера я отработал. Пора заявлять о себе»

— Последним местом вашей работы был «Ноа» — скромный клуб из чемпионата Армении. Не жалеете, что согласились на работу в нем? Кажется, это был шаг назад в тренерской карьере?

— Нет, наоборот, получил очень важный и полезный опыт. Да, там были свои трудности. Я пришел осенью, а зимой все резко изменилось — много игроков ушло, в том числе лидеры, бюджет урезали. Надо было за месяц собрать новую команду. Не получилось.

— Виктор Булатов как игрок значительно превосходит по титулам и регалиям Виктора Булатова как тренера. Как думаете, почему сейчас не удается себя реализовать в полной мере?

— Согласен, пока где-то чего-то не хватает. К сожалению, немного не фартит — еще не попадал в такую команду, где были бы стабильные финансовые условия, равные с конкурентами. Взять тульский «Арсенал», когда мы выходили в Премьер-лигу. Ребята четыре месяца сидели без зарплаты, стали покидать клуб. Примерно то же самое случилось в ФК «Смоленск». В «Спартаке-2» была своя специфика.

— Другими словами, в работе тренера, как и игрока, многое зависит от удачи — умения оказаться в нужном месте в нужное время?

— Именно! Поэтому и сейчас нахожусь в хорошем расположении духа. В Челябинске, несмотря на определенные сложности, есть стабильность и условия для качественного роста. В городе уже на серьезном уровне ведутся разговоры о том, чтобы вывести клуб в ФНЛ. Надеюсь, что смогу себя показать и вместе с командой добиться положительных результатов. У каждого футболиста или тренера своя судьба. У меня вот такая карма. Надеюсь, я ее отработал, набрался опыта и готов заявить о себе.