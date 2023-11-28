Ветераны «Трактора» в меньшинстве разгромили хоккеистов-любителей из Сатки

Челябинская команда выиграла в товарищеском матче со счетом 14:8

В ледовой арене «Сатка» завершился товарищеский хоккейный матч между ветеранами «Трактора» и местной любительской командой «Магнезит». Уверенную победу одержал челябинский клуб со счетом 14:8. Авторами двух заброшенных шайб стали Олег Черкасов, Ян Якуценя, Дмитрий Талайков и Сергей Соломатов. В рамках дружеского матча состоялся также мастер-класс известных хоккеистов и товарищеская игра между юными командами Челябинска и Сатки, сообщается на сайте Группы компаний Магнезит.

В товарищеском матче между юными хоккеистами Сатки и воспитанниками спортшколы «Трактор» получилась острая и равная борьба. В ней команда из областного центра встретила серьезное сопротивление, но добилась-таки победы со счетом 10:8. А пока ребята сражались на льду, заместитель директора академии «Трактор» по спортивной работе Юрий Макаров провел семинар для местных хоккейных тренеров на тему «Техническая подготовка юных хоккеистов 8—12 лет».

А завершил хоккейный вечер товарищеский матч взрослых игроков команды «Магнезит» и ветеранов «Трактора». Коллектив из Сатки заявил на игру 26 спортсменов-любителей, «черно-белые» были представлены 14 игроками. Однако количество не всегда переходит в качество. Хоккеисты «Трактора» преподали мастер-класс местной команде, разгромив ее в меньшинстве со счетом 14:8.

В первом периоде еще была борьба, а во втором «черно-белые» забросили авоську шайб (аж 7 штук) в ворота соперника. В заключительном отрезке игры хоккеисты «Магнезита» сохранили лицо и даже выиграли его со счетом 6:5. У челябинцев по дублю на счету Олега Черкасова, Яна Якуцени, Дмитрия Талайкова и Сергея Соломатова. Отметились заброшенными шайбами также Константин Панов, Дмитрий Демидов, Артем Плетнев, Александр Короболин, Петр Паньков и Денис Рудченко.

Впрочем, ряд проигравших игроков без призов не остались. За вклад в развитие хоккея и преданность ему подарки от Группы Магнезит и администрации Саткинского района получили Сергей Мягков, Владимир Якушев, Роман Турсуков, Вячеслав Борискин, Владимир Надеин, Николай Кочетков, Александр Козырь, Юрий Зотов, Александр Борискин, Николай Тарасов, Олег Павленко, Алексей Склискоухих и Александр Радаев.

Напомним, что ледовая арена «Сатка» была открыта 18 июля этого года. В торжественной церемонии ее открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В ледовой арене открыты отделения спортшкол по хоккею и фигурному катанию. Планируют здесь заниматься и представители керлинга.