Ветераны СВО сразятся за Кубок защитников Отечества по 13 видам спорта

Соревнования в Тюмени соберут более 350 участников из УрФО

В Тюмени стартовала подготовка к организации Кубка защитников Отечества, в котором примут участие ветераны СВО из Уральского федерального округа. Им предстоит побороться за победу и медали в 13 видах спорта. Планируется, что турнир соберет более 350 участников. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога на совещании с главными федеральными инспекторами, главной темой которого стала подготовка к проведению соревнований.

Полпред напомнил, что до конца июля в субъектах УрФО формируются команды, которые выступят на Кубке полпреда.

«Я разговаривал с ветеранами: отзывы о подобных турнирах самые положительные, запрос на мероприятия — большой. Уверен, количество участников с каждым разом будет увеличиваться», — поделился Артем Жога и акцентировал внимание на тщательной проработке всех организационных моментов.

В перечень дисциплин, по которым пройдут соревнования, добавили парабокс. Всего ветераны спецоперации будут состязаться в 13 видах спорта. Это пауэрлифтинг, армрестлинг, шахматы, пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивное метание ножа, легкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, волейбол сидя и плавание. Кроме этого, состоятся семейные старты.

Кубок защитников Отечества среди ветеранов спецоперации пройдет с 26 по 31 августа в Тюмени. Участниками станут порядка 350 человек. Будут подведены итоги соревнований как в личном, так и командном первенстве среди субъектов УрФО.