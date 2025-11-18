Ветераны СВО на Южном Урале проходят реабилитацию через адаптивный спорт

И готовятся к участию во всероссийском фестивале единоборств

В Челябинской области ведется комплексная работа по развитию адаптивного спорта для ветеранов СВО. Одной из ключевых площадок стал областной Центр адаптивных видов спорта, где занятия помогают бойцам восстановить здоровье и вернуться к активной жизни. Они готовятся к крупнейшему спортивному событию — Фестивалю по адаптивным видам единоборств, который пройдет 29 ноября в Челябинске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Адаптация и реабилитация участников СВО являются важным направлением работы спортивных центров Челябинской области. Системная работа в этом направлении позволяет ветеранам не только улучшить физическую форму, но и получить мощный психологический стимул для возвращения к мирной жизни.

Центром этой деятельности в регионе стал областной Центр адаптивных видов спорта. Его возглавил Александр Казаков, для которого тема поддержки участников СВО имеет глубокое личное значение. До начала специальной военной операции он работал в министерстве спорта региона, затем уволился для участия в гуманитарной миссии. Побывав на передовой, Александр принял решение отправиться «за ленточку», а по возвращении прошел программу «Время героев», направленную на профессиональное развитие участников СВО.

«Я не понаслышке знаю, что такое война и как проходит возвращение ребят к мирной жизни. Чтобы их вовлечь в спорт, вернуть к жизни, мы предлагаем занятия следж-хоккеем. Ребят с различными травмами приглашаем влиться в команду, показываем, как проходят тренировки. Уже есть парни, которые хотят поучаствовать в этом проекте», — поделился Александр Казаков.

Помимо ежедневной работы центра, в Челябинске запланированы и крупные спортивные события. Уже 29 ноября во дворце спорта «Надежда» состоится XI Фестиваль по адаптивным видам единоборств. Ежегодно в этом традиционном турнире принимают участие около 200 спортсменов из разных уголков России, включая Челябинскую, Курганскую, Свердловскую, Новосибирскую области, Пермский край, Республику Башкортостан, Якутию и другие регионы.

В этом году на татами встретятся дзюдоисты с нарушением зрения, слуха и интеллекта, каратисты с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) и тхэквондисты с нарушениями интеллекта.

Проводимая работа является частью системного подхода к помощи бойцам, где спорт и общение становятся ключевыми элементами реабилитации. Мероприятия соответствуют целям государственной программы «Спорт России» и реализуются в рамках федеральной кампании «Развитие адаптивного спорта и социальная адаптация ветеранов СВО».

