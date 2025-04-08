Ветеран СВО возглавил в Челябинске клуб единоборств «Оберег»

Поддержали идею Рифа Динмухаметова руководители фонда «Защитники Отечества»

В Металлургическом районе Челябинска открылся клуб смешанных единоборств «Оберег». Его руководителем и главным тренером стал воспитанник 23‑го отдельного отряда специального назначения, ветеран СВО Риф Динмухаметов. Поддержали начинание бойца руководители фонда «Защитники Отечества», а также представители власти, титулованные спортсмены и ветераны боевых действий, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В церемонии открытия клуба «Оберег» приняли участие заместитель министра спорта региона Анна Кодина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области Галина Гаврилова, командир 23‑го отдельного отряда специального назначения «Оберег» полковник Александр Елисеев и президент Федерации смешанного боевого единоборства Челябинской области Данила Кузьмин.

Анна Кодина поздравила юных спортсменов и призвала их к любви к Родине и занятиям спортом. Галина Гаврилова подчеркнула важность социальной адаптации ветеранов СВО и роль фонда «Защитники Отечества» в их поддержке, включая вовлечение в занятия спортом.

«Недавно, когда ветераны СВО вернулись с „Кубка защитников Отечества“, мама бойца из Златоуста, члена сборной по следж-хоккею сказала: „Спасибо вам огромное за сына“. Потому что мы понимаем: ребята прошли серьезные испытания в своей жизни, с честью их выдержали и, когда они возвращаются в мирную жизнь, очень важно, чтоб они нашли занятия по душе, те, которые будут полезны и для самочувствия, физического и психологического состояния», — отметила Галина Гаврилова.

После торжественной части открытую тренировку и мастер-класс для участников праздника провел профессиональный боец президент Академии единоборств РМК, капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков.

Располагается новый спортклуб по смешанным боевым единоборствам в спортивном зале на улице 50 лет ВЛКСМ. Здесь будут проходить групповые и персональные тренировки для детей и взрослых без ограничений по возрасту и уровню подготовки — ММА, бокс, кикбоксинг, грепплинг.

Иван Штырков отметил не только профессиональный уровень клуба, но и его патриотический настрой, пожелал клубу успеха и процветания, а спортсменам побед.

Напомним, что фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.