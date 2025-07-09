Ветеран СВО из Златоуста выиграл «Кубок Отечества» по армрестлингу

На турнире в Ленинградской области победу одержал Дмитрий Грицков

В Гатчине наградили победителей «Кубка Отечества» по армрестлингу среди ветеранов СВО. В турнире приняли участие 73 спортсмена из 31 региона. Соревнования стали важным этапом реабилитации и адаптации участников к мирной жизни. Успешно в них выступил кавалер ордена Мужества из Златоуста Дмитрий Грицков, завоевавший золотую медаль, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что спорт помогает участникам СВО преодолеть трудности адаптации и почувствовать себя частью команды.

«Этот турнир — не просто соревнования, а важный шаг в жизни наших ветеранов. Спорт становится для них мостом между боевым прошлым и мирным будущим, где каждая победа на арене — это победа над собой, над травмами, над трудностями адаптации», — добавила Анна Цивилева.

Президент Федерации армрестлинга России Александр Филимонов отметил значимость таких соревнований в социальной адаптации ветеранов. В соревнованиях среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) победили: Владислав Шинкарь (Омская область), Дмитрий Грицков (Челябинская область), Михаил Куликов (Калужская область), Андрей Пиминов (Алтайский край) и Сослан Гогичаев (Северная Осетия).

Наш земляк, Дмитрий Грицков из Златоуста, стал победителем в весовой категории свыше 90 килограммов. Он приехал на соревнования вместе с супругой и тренером. Дмитрий поделился своими впечатлениями, отметив высокую организацию турнира, дружескую атмосферу и возможность посетить достопримечательности Гатчины.

«Не скажу, что сами состязания получились для меня сложными. Готовился и уверено выступил, среди спортсменов, которые сражаются на колясках, занял первое место», — отметил ветеран СВО.

Дмитрий Грицков на фронт попал по мобилизации и выполнял свой долг на краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Из-за минно-взрывного ранения, которое получил в ходе СВО осенью 2022 года, лишился обеих ног. Лечение Дмитрий проходил в течение нескольких месяцев в московском госпитале, прошел обучение и получил новую профессию, служит в городском военкомате.

В конце апреля этого года Дмитрий Грицков стал одним из восьми южноуральских ветеранов СВО, получивших ключи от нового кроссовера с ручным управлением от фонда «Защитники Отечества». С тех пор он проехал на автомобиле уже более четырех тысяч километров.