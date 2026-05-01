Ветеран МВД из Челябинской области стал чемпионом России по армрестлингу

Никто не смог противостоять правой руке Александра Рябоконя из Варны

Подполковник внутренней службы в отставке Александр Рябоконь из Варненского района завоевал золотую медаль на чемпионате России по армрестлингу, который проходил в Орле. В соревнованиях приняли участие 373 спортсмена из 53 регионов страны, сообщает пресс-служба спортобщества «Динамо».

Южноуральский спортсмен отличился в возрастной категории среди мужчин старше 60 лет в весе до 90 кг. Александр Рябоконь одержал победу на правой руке, завоевав золото. Кроме того, в его активе также бронзовая медаль на левой руке. Это не первые успехи Александра Рябоконя: ранее на подобных соревнованиях наш земляк уже брал четыре бронзовые медали, две серебряные и две золотые награды.



По итогам турнира ветеран МВД включен в состав сборной России, которая в сентябре отправится в Индию, чтобы сразиться с лучшими спортсменами со всего света на чемпионате мира по армрестлингу.



Александр Николаевич Рябоконь — подполковник внутренней службы в отставке. Служить в ОМВД по Варненскому району он начал в 1984 году и от участкового уполномоченного милиции дошел до заместителя начальника Отдела. Александр Николаевич провел в правоохранительных органах 32 года, а сейчас занимает пост главы Варненского сельского поселения.

Автор: Татьяна Баткова.