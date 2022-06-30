Вероника Зорикова: «До „мастера“ на марафоне не хватило семи секунд. Ужас как обидно!»

Сотрудник МЧС составляет достойную конкуренцию профессиональным легкоатлетам

Радиотелефонист 43-й пожарно-спасательной части Копейского гарнизона успешно совмещает работу со спортивной карьерой. Вероника Зорикова неоднократно становилась призером всероссийских соревнований по легкой атлетике, а сейчас штурмует новые высоты в марафонском беге. Девушка в погонах рассказала в интервью Первому областному о специфике своей работы, целях и задачах в легкой атлетике и желании попробовать свои силы в пулевой стрельбе.

Деревенская девочка из маленького поселка

— Вероника, твоя работа в МЧС предполагает, что нужно быть все время у телефона, своевременно отвечать на звонки. Зачем тебе тогда легкая атлетика и физическая подготовка?

— В нашей работе ценятся сотрудники, гармонично развитые в разных сферах. Активный и здоровый образ жизни еще никому не вредил. Физическая активность укрепляет организм, а это отражается в работе. Скажем, в пожароопасный период у нас много телефонных вызовов. Работаешь на износ с утра до вечера. Как при такой нагрузке выдержать сложный рабочий день? Занятия спортом помогают это сделать.

— Ты сейчас тренируешься потому, что ты привыкла к такому ритму жизни? Или сохранилась любовь к легкой атлетике как таковой?

— Скорее, продолжаю заниматься любимым делом. Да, работа порой не дает возможности в полной мере уделять внимание тренировкам. Но и начальство нас поддерживает, поощряет, если удается достичь каких-то результатов, дает возможность подготовиться к ответственным стартам. В прошлом году решили возродить спартакиадное движение среди сотрудников МЧС России по различным видам спорта. Так что спортсмены в нашей профессии ценятся.

— А каким образом в твоей жизни появилась легкая атлетика?

— С самых юных лет был к ней интерес. Но не было возможностей ею заниматься. Я выросла в небольшом поселке Лазурный, он в Красноармейском районе, недалеко от села Миасское. В то время там не было вообще никакой секции или спортивного кружка. Повезло, что как-то с райцентра к нам приехала тренер по легкой атлетике. Она обратила на меня внимание на школьных соревнованиях. Я тогда пробежала по второму взрослому разряду. Так и попала к ней в группу.

— Трудно выбиться в люди, если ты из небольшого поселка, где нет условий для роста.

— Я бы не сказала, что Лазурный — забытый богом поселок. Скажем, у нас там очень хорошая общеобразовательная школа. Уровень знаний, который там дают, не уступает и школам в больших городах. Скажем, я выпустилась с красным аттестатом, без проблем поступила в ЮУрГУ. Поселок растет, развивается. Рядом озеро Сугояк, в 17 км — село Миасское. Там очень красиво!

— Родители там остались? Помогала им по хозяйству?

— Да, они там живут. А хозяйства-то большого у нас и не было — куры только, но за ними особый уход не нужен. Да, я деревенская девушка, но всегда находила чем себя занять. На лыжах сама ходила в походы, много бегала. Поэтому физически очень крепкой девочкой росла. Но не в этом дело. Я считаю, что если у человека есть желание и стремление чего-то достичь, то он обязательно это сделает. Главное просто перебороть свою лень и двигаться к намеченной цели.

Без семи секунд — мастер спорта по марафону

— Какая у тебя была специализация в легкой атлетике?

— В детстве неплохо прыгала в длину и в высоту, бегала 200 и 400 м, но затем что-то не пошло. Вместе с тренером решили перейти на средние дистанции, «полуторку» и «трешку» — результаты в гору пошли. И все-таки по своей природе я больше стайер, меня длинные дистанции больше привлекали. Понимала, что здесь лучше смогу себя реализовать и выиграть что-то серьезное.

— Какой старт стал отправной точкой в росте результатов?

— (после паузы). Скорей всего, такого старта в моей карьере не было. Дело в том, что я планомерно прогрессировала, без каких-то крутых взлетов. На региональных турнирах побеждала, чемпионатах и первенствах УрФО. Но «на России» высоких результатов не достигла. Я к тому времени уже училась в вузе, не было возможности усиленно тренироваться. Честно говоря, и желания особого не было. А тут еще поступила работать в МЧС.

— Каким же образом в твоей жизни появился марафон?

— Чувствовала в себе силы, что могу себя здесь проявить. Отправилась на свой первый марафон в 22 года — это молодой возраст для этой дисциплины. И сбегала его неплохо. Соревнования в Сочи проходили на автодроме. Казалось бы, трасса ровная, почти идеальная. Но почему-то там никто из элитных марафонцев не может показать хорошие секунды. Я думаю, это связано с тем, что под асфальтом плиты лежат — из-за этого покрытие очень жестким получается. Многие атлеты сходят, не сумев финишировать. А еще круг по автодрому — 5600 метров, по всему периметру забор из сетки. Не знаю как другим, но на меня это психологически давит. Приятно бегать марафоны на таких трассах, на которых картинка постоянно меняется, а не наматывать километры по замкнутому кругу.

— У тебя какой лучший результат в марафоне?

— А я всего раз его бегала, в том самом Сочи. Показала 2:45,7. Не хватило семи секунд до выполнения норматива «мастер спорта».

— Серьезно?! Ужас как обидно!

— Ой и не говорите! Я очень хочу выполнить мастерский норматив, ставить новые для себя рекорды. Полгода готовилась в 2020-м к новому марафону, была в отличной физической форме. Но тут пандемия, вся подготовка насмарку. А в этом году ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) изменила нормативную сетку на всех дистанциях. «Скинула» с марафона пять минут. Господи, я в шоке! Теперь, чтобы «мастера» получить нужно бежать на 2:40,0. Даже не представляю, как нужно подготовиться, чтобы выбежать из этого времени.

— На каком километре у тебя начинается «легкоатлетический кризис»?

— На 28-30 км становится тяжко. Но потом «пятерочку» еще на морально-волевых добегаю и просыпается второе дыхание, откуда-то силы начинают появляться.

— Долго после марафона восстанавливалась?

— Как ни странно, нет. Думала, что все тело будет болеть. Но стопа дня два только давала о себе знать. Даже общей физической усталости не чувствовала. Наверное, у каждого марафонца индивидуально восстановление проходит. Знаю, что некоторые могут и полгода тренироваться в щадящем режиме, не заявляются на новые соревнования.

— Тогда тебе обязательно нужно выступить в соревнованиях по суточному бегу. Тем более в Челябинске есть с кого брать пример.

— Вы про Сашу Овсянникову говорите? Да, я знаю ее. Уникальная девушка. Готова низкий поклон ей сделать, потому что просто не понимаю, как она на такое решилась. Да еще и рекорд России установила. Неееет, я на такое никогда не решусь. Бежать по стадиону целые сутки я точно не смогу.

Женщина в погонах — лауреат премии «Щит и Роза»

— Как ты оказалась на службе в МЧС?

— С детства привлекали люди в погонах. А еще всегда хотелось спасать людей. Еще в школе была без ума от уроков по ОБЖ, Гражданской обороне, нравилось оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Погоны теперь у меня есть, но спасать людей не получится.

— Почему?

— Специфика работы такая — оказывать помощь и спасать людей могут только физически крепкие и подготовленные мужчины. На них ложится колоссальная нагрузка. Скажем, во время тушения огня удержать пожарный ствол порой одному человеку не под силу. Как тут девушка может помочь? А если нужно спасать человека из очага возгорания, а сам он не в силах передвигаться самостоятельно? Поэтому работаю три года радиотелефонистом, мне нравится и не жалею, что сделала такой выбор.

— На этой должности у человека должен быть четкий и поставленный голос. Тренировала свою речь?

— Нет, обошлось без этого. У нас главное ответственно относиться к своей работе. И не терять хладнокровия в любой ситуации. Нужно понимать, что во многом от радиотелефонистов зависит то, какие действия нужно оказать пострадавшему человеку, какая помощь ему необходима в первую очередь.

— Можешь привести примеры какие-то необычных вызовов и комичных ситуаций в работе?

— К сожалению, много ложных вызовов или звонков от людей, у которых не все в порядке с головой. Но очень приятно, когда разрывается телефон в наш профессиональный праздник. Люди звонят и поздравляют с Днем пожарной охраны, благодарят за работу.

— Монотонная работа не убивает интерес к ней?

— Нисколько. Если ты любишь свою работу и живешь ею, она всегда приносит радость и удовлетворение.

— Именно поэтому ты стала лауреатом премии «Щит и роза» в этом году? Поздравляю! Это очень значимая и престижная награда.

— Спасибо (улыбается). Меня отметили на этой премии за высокие спортивные достижения.

— Есть еще какие-то хобби и увлечения?

— Да, если время будет позволять, хочу начать заниматься профессионально пулевой стрельбой. На областных сельских спортивных играх «Золотой колос» я участвовала за Красноармейский район в полиатлоне. В этом виде нужно выступить в стрельбе из пневматической винтовки, сделать 10 отжиманий и пробежать 1 км. С удивлением для себя обнаружила, что точно и метко стреляю. Думаю, могла бы достичь в этом виде спорта определенных успехов.