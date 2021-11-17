«Вернулся в Челябинск, чтобы помочь клубу выйти в Суперлигу‑1» — капитан «Челбаскета» Василий Гладышев

Один из лидеров баскетбольной команды планирует завершить карьеру на родине

Баскетболист Василий Гладышев в 17-летнем возрасте дебютировал в челябинском клубе, затем 15 лет выступал за другие команды. В 38 лет вернулся на родину, чтобы помочь «Челбаскету» выйти в Суперлигу-1 и завершить карьеру. В интервью Первому областному информагентству игрок вспоминает, как зарождался профессиональный баскетбол в Челябинске, рассуждает о том, насколько высок его уровень сейчас, и уверяет, что с появлением «РМК-Арены» он может стать топовым видом спорта в городе.

— Василий, ты очень долго не играл за родной клуб. И твое решение вернуться в Челябинск для общественности стало большим сюрпризом и неожиданностью.

— А вы забыли про меня, да? (Смеется.) В последний раз я играл в челябинском клубе в 2004 году. То есть получается, что 17 лет скитался по всей стране? Где я только не играл! Нальчик, Череповец, Барнаул, Тамбов... Помню, приезжал с другими командами в Челябинск и было так необычно выступать против родного клуба. Это были особенные игры. И что самое интересное, на трибунах в Челябинске люди приходили и болели за меня, а не за родную команду.

— Почему?

— В основном это были мои друзья и знакомые, игры собирали не так много народу. Да и культура боления была совсем другая. Люди приходили на баскетбол как в театр. Это сейчас есть девушки-черлидерши, ведущий, комментаторы и так далее. И сами болельщики активней ведут себя на трибунах. Раньше 3—4 человека могли перекричать весь зал.

— Почему же решил все-таки вернуться в Челябинск?

— Директор клуба Максим Перцев позвонил — говорит, давай возвращайся. Закончишь карьеру там, где ее начинал. Я подумал: «Почему бы и нет?» Тем более что в Челябинске решили возродить профессиональную команду, ставят перед ней серьезные задачи, есть хорошие перспективы. Город достоин того, чтобы иметь сильный и хороший баскетбольный клуб.

— То есть ты уже всерьез задумываешься о том, чтобы завершить карьеру?

— Да, я для баскетбола, можно сказать, уже ветеран. 38 лет! Сейчас вот выхожу на площадку с 17—18-летними ребятами. Они же мне в сыновья годятся.

— Ты выступаешь на позиции разыгрывающего или защитника. А их основные качества — скорость и быстрота реакции.

— Да, ты правильно заметил. Конечно, на моей позиции нужна больше взрывная техника, скоростная подготовка. Но есть еще такое понятие как игровое мышление. Играю головой, просчитываю комбинации и действия соперника наперед. Это и помогает держать неплохой уровень игры и быть полезным клубу. Я к 30 годам уже стал замечать, что стал зрелым игроком. А когда-то, в 17-летнем возрасте, выходил на площадку с Эдуардом Жердевым, Алексеем Дороничевым, Сергеем Корневым. Они старше меня на 13—15 лет и носились по площадке по 35 минут за матч. Я не понимал, как такое вообще возможно?! У меня тогда уже через три минуты в игре — язык на плечо, «дыхалка» на нуле. Сейчас понимаю, что нерационально действовал на площадке — много лишних, никому не нужных движений. Теперь за счет опыта и понимания игры достаточно просто выбрать правильное место на площадке, чтобы перехватить мяч и организовать контратаку.

— Часто замечаешь, что уступаешь в скорости своим визави в ситуациях, когда остаешься с ним один на один?

— Если бы я не мог сдержать своего соперника или обыграть его, наверное, уже давно бы закончил с баскетболом и меня в команде сейчас бы не было. Да, молодежь пытается за счет скорости меня обыграть, но и у нас, ветеранов, есть свои козыри.

— Ветеранам, наверное, нужно больше и интенсивней работать на тренировках, чтобы держать себя в хороших физических кондициях.

— Не думаю. Мне кажется, если заставлять меня «гонять» на тренировках — особого эффекта от этого не будет. Есть риск, что я так «загнусь» и в играх уже через пару минут буду на площадке еле ноги волочить (улыбается). В моем случае главное, чтобы травмы не беспокоили. Тогда я смогу быть полезным команде и играть на максимуме возможностей.

— Главный тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин как-то сказал журналистам, что ему важно создать в клубе хороший микроклимат, а уже потом командные взаимодействия. То есть без нужных и правильных человеческих отношений внутри коллектива невозможно поставить хорошую игру.

— И это правильно! Если внутри коллектива есть какие-то недопонимания или негативные отношения, это обязательно отразится в игре. Поэтому это и командный вид спорта, мы должны дружить вне игры, поддерживать и помогать друг другу.

— Тебе 38 лет, некоторым ребятам по 17—18 лет. Какие у вас могут быть общие интересы и темы для разговора?

— Ну, я все-таки не ощущаю себя стариком, могу поддержать любую тему для разговора. Тем более мы же все в баскетболе, занимаемся своим любимым делом. Когда-то и я молодой был, играл в коллективе, где ребята были намного старше меня. Вне площадки всегда нормально с ними общались. С тем же Эдиком Жердевым, Сергеем Корневым. Сейчас другая ситуация, теперь я уже как некий дядька для молодых игроков. Стараюсь давать им советы. Не скрою, приятно, когда они слушают, спрашивают и интересуются чем-то.

— У игроков бывает какая-то ревность или зависть от того, что кому-то тренер дает больше игрового времени на площадке?

— Наверное, через это все игроки проходят. Я, будучи молодым, тоже не сразу был основным игроком в команде. Но старался, пахал на тренировках и доказывал, что не хуже других. Я начинал в Челябинске тогда, когда первым номером в клубе был Андрей Пахутко. Классный игрок: цепкий, быстрый, с хорошим броском. Затем пришел другой тренер — Виталий Макаров из Ижевска. И он почему-то в меня поверил, стал больше доверять. А при Эдуарде Жердеве я уже окончательно стал основным разыгрывающим в «Динамо-Теплострое». При нем я и раскрылся как игрок. Так, спустя некоторое время меня позвали в Магнитогорск, который тогда был представлен в Суперлиге. Я вышел на совершенно другой уровень игры.

— Но, кажется, надолго в Магнитке ты не задержался.

— Да, в Череповце создали сильную и амбициозную команду. С «Северсталью» мы выиграли Высшую лигу, вышли в Суперлигу и с первого же захода заняли там 5-е место из 16 команд. Это был отличный результат!

— Мне казалось, что приход в «Динамо-Теплострой» Владимира Жигилия-младшего игроки восприняли не очень хорошо.

— Хм... Тогда в клубе работал его отец, великий в прошлом игрок, выступал за сборную Союза. И, наверное, в голове у нас мелькала мысль о том, что он как бы «блатной», папенькин сыночек. Тем более что его взяли на хороший контракт. Но после нескольких дней в команде притерлись друг к другу, пообщались и поняли, что он нормальный и хороший парень.

— Однако ему было позволено на площадке брать игру на себя и не отрабатывать в защите.

— Да, он много и часто бросал. Это его игра. К слову, бросок у него действительно хороший — «трешки» закидывал с хорошим процентом попадания.

— Был в клубе и еще один любопытный персонаж — Александр Назаров.

— Да, это был челябинский Шакил О’Нил. Огромный парень, приехал к нам из Саратова. Рост 2,05 м, вес под 150 кг. Настоящая глыба!

— Роман Вахрушев, Антон Кохельников, другие местные ребята... С ними связь поддерживаешь?

— Да, конечно! Они, кстати, играют в баскетбол и сейчас, на любительском уровне. Многие уже закончили выступать, кто-то тренером стал.

— Какой период в карьере был наиболее успешным для тебя?

— Оглядываясь назад, могу сказать, что мне вообще везло на команды. Получалось так, что играл в них в тот момент, когда они переживали период подъема. Запомнился успешный сезон в Череповце, когда мы в Суперлиге «погремели». В Нальчике сложились очень теплые отношения с руководством клуба. В Барнауле была хорошая и сильная команда. Что касается Челябинска, то я за местные команды долго не играл. Ушел из «Динамо-Теплостроя» в 2004 году. Но именно здесь я и состоялся как игрок.

— Разница в уровне игры между командами первой и второй Суперлиги очень большая?

— Не думаю. Игроки в Суперлиге-1, конечно, чуть выше классом, но ненамного. Они просто быстрее принимают правильные и нужные решения в ситуациях на площадке.

— В этом межсезонье «Челбаскет» играл против соперников из лиги рангом выше — «Уралмашем» и «Темп-СУМЗ». И «влетал» им по «–20» очков.

— Да, эти соперники выше классом. Мы не смогли им ничего противопоставить. Но мы играли обновленным составом, ребята еще не сыгрались друг с другом. Надо время, чтобы наладить игровые сочетания. Могу привести пример команды из Чебоксар. Почему они всегда занимают высокие места в Суперлиге-2? У них состав наигран, ребята по несколько лет играют вместе. После каждого сезона в клуб вливаются максимум 2—3 новых игрока, основной костяк сохраняется. Отсюда и такие стабильно высокие результаты. В других коллективах иначе — закончился сезон, а состав обновляется больше чем наполовину.

— Допустим, «Челбаскет» сохранит костяк по окончании этого сезона. Но это не значит, что он готов будет на равных играть с клубами Суперлиги-1.

— Возможно, но надо понимать, что клуб новый, в прошлом году в Челябинске решили возродить мужской баскетбол. И за короткий срок сложно требовать от клуба хорошего результата. Требуется поэтапное его развитие. В первый год ребята поиграли, получили нужный опыт. На второй сезон перед нами поставили задачу быть в четверке сильнейших в чемпионате. Уверен, что в следующем году будут уже другие, еще более серьезные задачи. Сейчас строится «РМК-Арена». Конечно, все мы понимаем, что на ней должна играть команда совершенно другого уровня.

— Для этого клубу потребуется качественное усиление.

— Конечно! Но есть много примеров того, что не всегда финансовые вложения приносят реальной отдачи. Когда-то в Энгельсе создали отличную команду, пригласили топовых игроков, хорошо им заплатили. Но толку от этого никакого не было. У них игра не пошла, не было результата, потому что каждый тянул одеяло на себя. Видимо, тренер не нашел этим игрокам нужного применения.

— Андрей Зубков, Кирилл Писклов... Есть еще воспитанники челябинского баскетбола, которые играют на высоком уровне в других клубах и потенциально могли бы усилить «Челбаскет»?

— Да, их много, но фамилии называть не буду. Вообще, часто приходится слышать, что в любом клубе стремятся делать ставку на своих воспитанников. Но я считаю, что эта стратегия никогда не принесет желаемого результата. Полагаясь лишь на местных игроков, нельзя добиться высоких результатов. Если ставить большие задачи и цели, нужно ориентироваться на топовых игроков из других городов.

— Эти топовые игроки в основном выступают в Суперлиге-1. И не все из них согласятся уйти в лигу рангом ниже, даже если предложить им более выгодные контракты.

— Да, соглашусь с тобой. Этим летом, например, «Челбаскет» вел переговоры с Романом Загретдиновым. В Тамбове парень провел отличный сезон, стал лучшим центровым Суперлиги-2. Я и сам с ним разговаривал на тему возможного переезда в Челябинск. Но он выбрал клуб Суперлиги-1. И не прогадал! В Сургуте классно играет, один из лидеров команды.

— Значит, «Челбаскету» нужно выходить в Суперлигу-1. Тогда легче и проще можно будет вести переговоры с игроками высокого уровня.

— Да, но нужно не забывать и о том, чтобы строить команду на перспективу. В Суперлигу надо выходить крепким и сильным коллективом, чтобы не быть там мальчиками для битья.

— Ты сам себя видишь в будущем в «Челбаскете»? Тренером, например?

— По этому поводу уже общался с руководством клуба — президентом и директором. Конечно, хотелось бы принести пользу команде, помочь ей в любом качестве. Но пока я еще игрок. И все мысли связаны с тем, чтобы показать в этом сезоне хороший результат.

— У тебя две дочки. Они спортом занимаются?

— Старшая, ей 13 лет, играет в баскетбол. Причем занимается в Коркино у того же тренера, который меня тренировал, — Андрея Николаевича Степанова. Младшей 8 лет, она пока не проявляет интереса к спорту.

— В Челябинске появилась женская команда. Может быть, старшая дочка пойдет по твоим стопам и станет баскетболисткой высокого уровня?

— Даже не знаю, буду ли я этому рад (улыбается). Вроде бы и хочется, чтобы она стала успешной спортсменкой. С другой стороны, правильно говорят — «Спорт не лечит, спорт калечит». По себе знаю, как сложно выступать на высоком уровне. Сколько в моей карьере было травм!.. Я ее как-то спросил, чего она хочет добиться в баскетболе. Ответ был такой: «Папа, я не хочу ездить по всей стране, как ты. Я хочу просто играть в баскетбол здесь, рядом с тобой и мамой».

— Супруге, наверное, было сложнее всех из-за постоянных переездов.

— Да, намучилась она. Раньше она всегда за мной с детьми ездила. Тамбов, Череповец, Нальчик, Барнаул... Но последние четыре года живут уже в Челябинске. Дочки в детский сад пошли, в школу. Последний сезон в команде из Тамбова был очень сложным для меня. Тяжело без семьи. То ли возраст, то ли что... Дети с супругой приезжали на каникулы, но этого было мало. Скучал по ним. Тогда и решил, что пора или заканчивать с баскетболом, или возвращаться в Челябинск.

— Теперь понятно, какая была истинная причина твоего переезда в Челябинск. Жена, наверное, тоже повлияла.

— Я бы не сказал, что она часто мне говорила о том, чтобы я заканчивал с баскетболом. Вообще, я очень рад, что связал свою жизнь с Мариной. Она у меня классная! Всегда и во всем меня поддерживала. Прихожу с тренировки — обед или ужин уже готовы. Надо отдохнуть и восстановить силы — Марина занимается с детьми, идет с ними гулять на улицу, чтобы дать мне поспать.

— Завершать карьеру — значит потерять какую сумму в семейном бюджете...

— Да, все-таки контракт у меня хороший.

— Ты боишься этого момента, когда надо будет уходить из баскетбола?

— Ох, я тысячу раз об этом думал. Не скажу, что боюсь этого, но опасения есть. Приведу один пример. В Череповце играл с Валерой Арефьевым. Он рано закончил с баскетболом, в 24 года. Уехал в Питер, стал успешным бизнесменом. У него там целая сеть фитнес-клубов. Встретился с ним недавно, он мне и говорит: «Я жалею, что завершил карьеру так поздно. Надо было раньше уходить из баскетбола. Тогда смог бы сколотить хороший капитал». К чему я это? Тяжело бросать любой вид спорта, но еще сложней, если ты в нем всю жизнь. Я больше 20 лет играю в баскетбол на профессиональном уровне. И мне этот шаг сделать будет гораздо трудней.